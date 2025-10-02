En agosto llegan un 6% más de turistas pero su gasto crece un 14%, hasta los 2.230 millones En agosto visitaron las islas 1,2 millones de extranjeros; en el acumulado lo hicieron 10,3 millones. Canarias es la tercera región con más llegadas en el año

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 18:32

La llegada de turistas continúa sumando nuevos récord en Canarias, si bien el ritmo de crecimiento se aminora. En agosto, según los datos publicados ayer por el INE, llegaron a las islas 1,2 millones de turistas, lo que supone un 6% más que un año antes. Desde enero, han llegado 10,3 millones, un 4,5% más. El dato coloca a Canarias en la tercera posición de las regiones en la llegada de turistas. En cuanto al gasto, suma otra cifra histórica, al ascender en agosto a los 2.230 millones, un 14,1%. El gasto medio del viaje por turista fue de 1.804 euros, un 7,6% más mientras que el realizado por cada persona al día fue de 208 euros, un 4,2% más.

A nivel nacional, el gasto total de los turistas internacionales hasta agosto ascendió a 92.463 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en los primeros ocho meses de 2025, la cifra supera los 66,8 millones, con un crecimiento del 3,9% en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos consolidan la tendencia de crecimiento del gasto por encima del ritmo de las llegadas, cuyo avance se ha moderado en los últimos cuatro meses. Una evolución que responde a la apuesta del Ministerio por un modelo sostenible basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar los destinos y diversificar la oferta turística.

En los ocho primeros meses de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total), seguido de Alemania (11,6%) y Francia (9,1%). Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,3% del total), Canarias (17,6%) y Baleares (16,8%). En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de agosto fueron Reino Unido (con casi 13,2 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 9,2 millones y un ligero incremento del 0,1%), y Alemania (con más de 8,2 millones y un 2% más).