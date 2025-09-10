Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento, en directo: la vivienda y la inmigración centran el debate
La PALT presentando la petición a la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. C7

Los afectados por la ley del Turismo piden archivar todas las multas

La petición solicita la rendición de sanciones y reconocer a los apartamentos y bungalows como auténticas viviendas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:14

La Presidenta de la Plataforma de afectados por la ley turística (PALT), Maribe Doreste, ha presentado este miércoles una petición a la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias solicitando el archivo de todos los expedientes sancionadores relativos al uso propio de apartamentos y bungalows.

«Esta solución es indudablemente mejor que 19.000 recursos contenciosos ante los Juzgados y que la propuesta del Decreto Ley 2/2025 que, lejos de suspender procedimientos y sanciones, propone una rendición», expresa la PALT a través de un comunicado. La plataforma pretende, a través de su solicitud, que se abra una puerta que lleve a cabo una «especialización justa» donde quepan los principios que «hoy inspiran al mejor urbanismo».

Desde la agrupación denuncian el «daño gratuito e injustificable» que se hace a los propietarios, traicionando su legítima confianza, carentes de seguridad jurídica y «víctimas de un poder caprichoso como nunca antes se había visto».

Definen la estrategia de la Consejería como una legalidad aparente con objetivos inconfesados y que niega derechos constitucionales esenciales con «una interpretación torcida de las normas despreciando aquellas que invocan por derecho los propietarios».

Expresaron su inconformismo ante la desigualdad de sanciones entre algunos propietarios, así como en edificios, municipios e incluso islas. «Siendo muy diligentes contra los propietarios y muy perezosos contra aquellos operadores que incumplen flagrantemente la Ley», explican.

Se suma a la indignación la firma de sanciones durante agosto cuando «se ha afirmado en discursos públicos que se suspendían las multas». Por estas razones, la plataforma ve el archivo incondicional como la única solución legal que entierre los prejuicios de «algunos que pretenden reescribir lo que ha ocurrido en las islas desde los años 60».

Luchan por reconocer a los apartamentos y bungalows como auténticas viviendas. Además de reconocer que su situación jurídica no es un frado, «es justicia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  3. 3 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  4. 4 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  5. 5 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  6. 6 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  7. 7 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  8. 8 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  9. 9 Los exámenes de estabilización del personal sanitario en Canarias comienzan el 29 de septiembre
  10. 10 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los afectados por la ley del Turismo piden archivar todas las multas

Los afectados por la ley del Turismo piden archivar todas las multas