Teguise avanza en sostenibilidad turística a través del Proyecto Canary Green El municipio invita a sus empresas turísticas a sumarse al programa gratuito de descarbonización y formación «Soy Canary Green»

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:47 Compartir

El Ayuntamiento de Teguise, como miembro activo de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMT Canarias), participa en el ambicioso proyecto «Canary Green», una iniciativa pionera en la descarbonización de los destinos turísticos y en la transformación del modelo hacia un turismo más sostenible y responsable.

Dentro de este marco, las empresas turísticas de Teguise pueden formar parte del Programa de especialización en turismo responsable «Soy Canary Green», una formación gratuita y 100% online, disponible en la plataforma Moodle, diseñada para ayudar a las empresas a incorporar la sostenibilidad de forma práctica y accesible en su gestión diaria.

«Queremos que Teguise siga siendo un referente en la gestión turística responsable. Cada empresa que inicia su camino hacia la descarbonización no solo ahorra costes, sino que contribuye directamente al bienestar de nuestro entorno y de quienes nos visitan. El futuro del turismo pasa por ser verde, innovador y comprometido», señaló Rita Hernández, concejala de Urbanismo, Turismo y Playas de Teguise.

Ampliar

El programa «Soy Canary Green» ofrece múltiples ventajas para las empresas participantes:

•Acceso a contenidos formativos especializados sobre sostenibilidad, economía circular, gestión energética y comunicación responsable.

•Asesoramiento personalizado de técnicos en sostenibilidad durante todo el proceso.

•Reconocimiento dentro del proyecto «Canary Green», posicionando a las empresas como agentes activos del cambio hacia un turismo descarbonizado.

Las empresas inscritas pueden acceder a todos los contenidos a través de la plataforma:

https://formacion.amtcanarias.es/login/signup.php

Y para quienes necesiten acompañamiento, una técnico en sostenibilidad ofrece apoyo directo en el correo: oficina.sostenibilidad@amtcanarias.es

«Animamos a todas las empresas de Teguise, grandes o pequeñas, a aprovechar esta oportunidad. La sostenibilidad ya no es una opción, es el camino y Teguise ya lo ha iniciado.», añadió la concejala Hernández.

El proyecto «Soy Canary Green» es impulsado por la AMT Canarias y los 14 municipios turísticos que la conforman, con el propósito de convertir a Canarias en un referente internacional de turismo sostenible y descarbonizado.

Temas

Turismo

Teguise

Canarias

Sostenibilidad

Municipios