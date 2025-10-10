Los municipios turísticos presentan su propuesta de Ley ante la Comisión General de Cabildos Insulares La iniciativa propuesta por la Asociación y consensuada con la FECAM busca una gestión más justa, eficiente y sostenible del turismo en Canarias

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:53 Compartir

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) trasladó hoy a la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias su propuesta de modificación de la Ley de Municipio Turístico, un texto elaborado de manera consensuada con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que ya ha iniciado su trámite parlamentario.

Durante la comisión, los representantes y portavoces de los cabildos han reconocido la «importancia de una ley que viene a apoyar el desarrollo en términos de sostenibilidad, de equidad y de responsabilidad con la población local de una actividad clave en Archipiélago». Además han compartido la necesidad de un marco legal para «cuidar lo que nos sostiene», diferenciando la singularidad de cada territorio.

La propuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (BOPC nº 309, 12 de septiembre de 2024), plantea reforzar la definición y el reconocimiento de los municipios turísticos mediante la introducción de una clasificación diferenciada entre destinos de «excelencia» y de «singularidad», atendiendo a las características, necesidades y potencialidades de cada territorio.

La AMTC ha estado representada en la Comisión por el alcalde de Adeje y presidente de la asociación, José Miguel Fraga, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Marco Aurelio Pérez, afirmó que «en la Comisión de Cabildos hemos visto distintos posicionamientos, pero, en el fondo, todos han sido favorables, por lo que debemos estar muy satisfechos por el hecho de que nuestra propuesta de ley continúe su camino hasta la aprobación definitiva».

Por su parte, José Miguel Rodríguez Fraga, señaló que «por primera vez en la historia democrática de Canarias, un grupo de ayuntamientos ha presentado una iniciativa de ley, con una trascendencia social y económica importante para el Archipiélago». «Es un logro histórico para los 14 ayuntamientos integrados en la Asociación», añadió.

La propuesta contó con la participación de los municipios proponentes: Adeje, Arona, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Mogán, Pájara, Teguise, Tías, Yaiza, Antigua, La Oliva y San Bartolomé de Tirajana. A ellos se suma San Miguel de Abona, recientemente incorporado a la AMTC.

Con esta nueva norma, la AMTC aspira a establecer un marco legal que reconozca las singularidades y necesidades específicas de los destinos donde la actividad turística constituye el motor principal de la economía y condiciona la organización y prestación de los servicios públicos.

Más información sobre la AMTC

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se constituyó en 2016 con el objetivo de defender los intereses comunes de los destinos turísticos canarios y fortalecer su papel en la toma de decisiones estratégicas para el sector. Actualmente está integrada por catorce municipios: Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Pájara, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, La Oliva, Tías, Teguise, Yaiza y San Miguel de Abona.

La AMTC trabaja para coordinar esfuerzos que permitan dar respuesta a los retos del turismo, avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo, y captar los recursos necesarios para renovar infraestructuras y servicios públicos. Con una visión de futuro, la Asociación impulsa proyectos que refuercen el liderazgo de los municipios turísticos en Canarias y consoliden el turismo como motor de desarrollo económico y social para toda la región.