CaixaBank impulsa la X edición de los 'Premios Hotels & Tourism Canarias' La convocatoria cuenta con el apoyo de las cuatro patronales turísticas de las Islas: Ashotel, Feht, Asolan y Asofuer, e incorpora nuevas categorías para reconocer las mejores actuaciones en los ámbitos de Reposicionamiento, Innovación, Sostenibilidad e Internacionalización

CaixaBank, en colaboración con las principales patronales turísticas de las Islas: Ashotel, Feht, Asolan y Asofuer, lanza una nueva edición de los 'Premios de Innovación y Modernización de Empresas Turísticas Hotels & Tourism Canarias', una convocatoria que reconoce a las empresas del sector hotelero y de alojamientos turísticos que han realizado mejoras significativas en los últimos cuatro años.

En su décima edición, estos galardones incorporan nuevas categorías y contemplan cinco modalidades de excelencia empresarial: Reposicionamiento, que valorará el impacto en el destino y la mejora del Average Daily Rate en establecimientos de hasta 100 habitaciones y establecimientos de más de 100 habitaciones; Innovación, dirigida a proyectos que aporten valor añadido y generen un impacto transformador en el sector; Sostenibilidad, que premiará iniciativas capaces de generar valor económico, social y medioambiental de forma equilibrada y sostenida; e Internacionalización, que distinguirá a empresas que han logrado expandir su presencia, conocimiento y marca más allá de nuestras fronteras.

Las candidaturas pueden presentarse en cualquier sucursal de CaixaBank y de su red de centros de Empresas en Canarias hasta el 3 de diciembre. El jurado estará formado por representantes de CaixaBank y de las cuatro patronales turísticas de Canarias, y los ganadores se darán a conocer en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid el 21 de enero de 2026.

Ganadores de la última edición

Los establecimientos Gloria Thalasso & Hotels, Villas Alondra, Hotel Silken Saaj Maar y Bancal Hotel & Spa fueron los ganadores de los 'Premios Hotels & Tourism Canarias' en su última edición.

El premio a la 'Mejor Iniciativa de Responsabilidad' recayó en la cadena Gloria Thalasso & Hotels por el respeto medioambiental y la sensibilidad social de su proyecto empresarial.

En la categoría de 'Mejor Transformación Digital' el reconocimiento fue para Villas Alondra, complejo ubicado en Lanzarote, por la aplicación innovadora de la digitalización y la tecnología al negocio.

En la modalidad de 'Mejor Reposicionamiento o Reforma' el Hotel Silken Saaj Maar, situado en el norte de Tenerife, recibió la distinción en la categoría de establecimientos de hasta 100 habitaciones, mientras que Bancal Hotel & Spa, ubicado en La Gomera, fue el establecimiento galardonado en la categoría de más de 100 habitaciones.

Además, Seaside Collection fue reconocida por su apuesta por la Formación Profesional para facilitar el acceso a los jóvenes al mercado laboral, brindándoles la oportunidad de recibir una formación especializada que responde a las necesidades de la industria turística de Canarias.

Estos galardones son una muestra más de la apuesta de CaixaBank por el mercado turístico, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como objetivo el impulso del sector a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros.