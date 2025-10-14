El turismo extranjero se frena en septiembre en las islas y se retrae en Tenerife por primera vez en tres años Los visitantes foráneos crecen a nivel regional un 2,1%, con islas estancadas como Lanzarote y otras, como la 'picuda', en descenso. Registra su primera caída, de un 0,2%, desde 2022

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Tras casi tres años consecutivos, 34 meses, de subida ininterrupida en el número de turistas extranjeros en el archipiélago y con repuntes superiores a los dos dígitos, el mes de septiembre evidencia de forma clara el temido freno del que llevan advirtiendo organizaciones como Exceltur, los empresarios y la propia consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

El número de turistas extranjeros creció en el conjunto de Canarias el mes pasado un 2,1%, el nivel más bajo de los últimos tres años, con un aumento de solo 23.588 personas, y hay islas, como Tenerife, donde por primera vez desde 2022, decrece la llegada de foráneos. El descenso es aún muy reducido, del 0,2%, pero supone el recorte de casi 1.000 personas, según los datos que maneja la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y que extrapola de la estadística de Aena, de llegadas de pasajeros a los aeropuertos canarios. De igual forma, junto a la caída de Tenerife se detecta en Lanzarote un repunte en las llegadas de solo un 0,2%, en 416 turistas, frente a los crecimientos de cerca de un 10% registrados mes a mes en los últimos tres ejercicios.

Fuerteventura es la isla que tiene el crecimiento más fuerte, con un alza del 7%, mientras que en Gran Canaria los turistas foráneos crecen un 4,6%. La Palma suma un 2,5% más de visitantes extranjeros.

Pese al freno que han echado las llegadas de foráneos, Canarias recibió en septiembre más de un millón de visitantes: en concreto 1,13 millones. Por islas, Tenerife, pese al recorte, continúa estando en la cabeza, con la llegada de 451.340 visitantes; a Gran Canaria llegaron 268.543 foráneos (11.730 más); Lanzarote recibió 223.976 y 184.770, Fuerteventura. A La Palma llegaron 5.694 personas.

En lo que llevamos de año, el número de turistas crece un 4,6%, en casi 512.000 personas, hasta los 11,6 millones. El repunte es tres veces inferior al que se registraba en septiembre de 2023 y con carácter anual, y que era del 13,5%.

Los alemanes, los noruegos, los islandeses, austriacos y checos, entre otros son los que más caen a nivel regional. Si nos centramos en las islas de forma individual, en Tenerife y Lanzarote, recorta el mercado británico por primera vez en tres años, con descensos del 0,1% y 1,3%, respectivamente.

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron en septiembre un total de 4.242.914 pasajeros, un 3,8% más que el mismo mes de 2024. El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.186.060, lo que representa un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024. Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 996.795 pasajeros (-0,1%); César Manrique-Lanzarote, con 708.898 pasajeros (+0,3%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 633.010 (+7,6%); Fuerteventura, con 556.869 (+7,8%); La Palma, con 121.409 (+1,8%); El Hierro, con 28.522 (-7,9%); y, La Gomera, con 11.351 pasajeros (+5,6%).

En lo que va de año, los aeropuertos canarios registraron 40,6 millones viajeros, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024.

Casi 20 millones viajaron en vuelos nacionales, un 5,2% más, y 23.455.278 lo hicieron en vuelos internacionales, un 4,8% más respecto al acumulado en este mismo periodo del pasado año.

