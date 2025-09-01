El turismo y la estabilidad de los tipos impulsan la venta de coches en Canarias Agosto cierra con 3.461 turismos vendidos, casi un 30% más que en 2024. Tras meses de descensos las matriculaciones suben entre los particulares y se recuperan. Los vehículos electrificables crecen con fuerza aunque la gasolina sigue a la cabeza

La buena marcha del sector turístico, que tira la venta de coches por parte de los rent a car, y la estabilidad de los tipos tras el descenso del último año, impulsaron en agosto las matriculaciones en Canarias, con un alza de casi un 14%, según los datos facilitados por las dos patronales Fredica y Faconauto. El mes pasado se vendieron en las islas 5.637 vehículos en general, incluidos industriales y motocicletas. Si atendemos solo a turismos y todoterrenos, las matriculaciones sumaron 3.461, casi un 30% más que en 2024.

Las empresas de coches de alquiler siguieron el mes pasado renovando flota al calor del crecimiento de la llegada de turistas y compraron 794 unidades, un 152% más; las empresas matricularon 628 coches, un 20% más y finalmente, los particulares, adquirieron 2.039 unidades, un 7,6% más. Es precisamente el crecimiento de este canal lo más destacado del mes, ya que llevaba meses de caída. La bajada de tipos de interés en los últimos 12 meses se deja sentir especialmente aquí. De hecho, en el acumulado del año, las compras de particulares están en negativo, con un 1,2% menos de compras que hace un año. En cualquier caso si la tendencia de recuperación de agosto se mantiene en los próximos meses, es posible que el año cierre en positivo en este canal.

La nota negativa del mes de agosto la dan los vehículos industriales, con una caída del 45% y las motocicletas, cuyas matriculaciones bajan un 1,2%, con 1.234 unidades vendidas.

Desde Fredica, la caída de los industriales se achaca a la «ralentización de la inversión empresarial en logística y transporte».

En el conjunto del año, se han matriculado en las islas 54.307 unidades en general, un 11,4% más. Si atendemos a los turismos y 4x4 las ventas ascendieron a 36.228, tras crecer un 16,7%.

Siguen a alza los vehículos electrificados

El consumidor canario está cada vez más concienciado de la necesidad de tener vehículos menos contaminantes según se desprende de los datos de matriculaciones de agosto. Aunque, todo hay que decirlo, la gasolina sigue acaparando el mercado, con un 45% de cuota de mercado y un crecimiento de las ventas del 54%, hasta las 1.555 unidades vendidas.

En cuanto al resto de tecnologías: el de gasolina eléctrico creció casi un 78%; el gasolina eléctrico enchufable lo hizo un 84,61% y el eléctrico puro un 30%. Los motores diésel siguen en caída libre, con una cuota de mercado inferior al 3%. Las ventas de diésel cayeron en agosto un 8,4%; las de diésel híbrido un 50% y finalmente, los diésel eléctrico enchufable bajan un 60%.

