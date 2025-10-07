El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios La patronal Exceltur revisa a la baja el PIB turístico hasta el 2,8% a cierre de 2025, vaticina una «ralentización» y advierte sobre la «crisis del absentismo» en el sector

Edurne Martínez Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 10:45

El turismo ha tocado techo. El crecimiento del sector ha sido tan intenso desde que finalizó la pandemia -de 2021 a 2024 ha aportado el ... 53% del crecimiento total de la economía- que la «normalización» de las tasas de avance que se registran ahora significan una «clara ralentización», según explicó este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, durante una rueda de prensa en Madrid en la que la patronal turística presentó sus previsiones de cierre de año. Sus cálculos les hacen revisar a la baja la estimación del PIB turístico hasta el 2,8%, cinco décimas menos que hace solo tres meses.

El sector generará 219.000 millones de euros en 2025, un 2,8% más que el año pasado, una tasa similar a la que crecerá el conjunto de la economía (el Gobierno estima que el PIB avance un 2,7%). De esta forma, el turismo representa el 13,1% del PIB, máximo en la serie histórica. Eliminando el efecto delos precios, la ganancia en términos reales son 4.862 millones de euros. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

