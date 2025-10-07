Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en el centro de Madrid. O. Chamorro

El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

La patronal Exceltur revisa a la baja el PIB turístico hasta el 2,8% a cierre de 2025, vaticina una «ralentización» y advierte sobre la «crisis del absentismo» en el sector

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 10:45

Comenta

El turismo ha tocado techo. El crecimiento del sector ha sido tan intenso desde que finalizó la pandemia -de 2021 a 2024 ha aportado el ... 53% del crecimiento total de la economía- que la «normalización» de las tasas de avance que se registran ahora significan una «clara ralentización», según explicó este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, durante una rueda de prensa en Madrid en la que la patronal turística presentó sus previsiones de cierre de año. Sus cálculos les hacen revisar a la baja la estimación del PIB turístico hasta el 2,8%, cinco décimas menos que hace solo tres meses.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y darse a la fuga
  9. 9 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  10. 10 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios