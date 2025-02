Trump impone aranceles del 25% al acero y el aluminio desde este lunes

C. P. S.

Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir de este lunes, en un nuevo paso dentro de su política proteccionista. Así lo anunció el domingo su presidente, Donald Trump desde el avión presidencial que le llevaba a Nueva ... Orleans para asistir a la Super Bowl. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizó que esos aranceles se añadirán a los que ya existían sobre esos productos desde que el magnate los impuso en su primer mandato.

El presidente estadounidense también anticipó que anunciará «martes o miércoles» los «aranceles recíprocos» con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos. «Si nos gravan con el 130% y nosotros no, eso no seguirá así», afirmó. «Eso no afectará a todos los países (...). A aquellos que se benefician de Estados Unidos, se les devolverá el favor», afirmó.

Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio a Estados Unidos, según datos oficiales. También tienen un papel importante Brasil, México y Corea del Sur. Trump ya había impuesto aranceles del 15% al acero y del 10% al aluminio durante su primer mandato, si bien después concedió cuotas exentas de cargos a países y bloques aliados, entre ellos Canadá, México y Brasil. El demócrata Joe Biden amplió esas cuotas a la Unión Europea y al Reino Unido. El actual mandatario anunció su intención de imponer araceles contra la UE por haber, dijo, «tratado muy mal» a Estados Unidos.

Hace una semana Trump suspendió los aranceles adicionales del 25% contra productos de México y Canadá. Más bien lo aplazó durante un mes después de que ambos países, que han amenazado con medidas recíprocas a EEUU, aceptaran ciertas medidas de control en las fronteras.

A partir del martes, productos provenientes de China tendrán aranceles adicionales del 10%, medida a la que Pekín decidió responder desde hoy con aranceles específicos sobre ciertos productos estadounidenses. La Casa Blanca declaró que se produciría una llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping. Pero esa conversación no ha producido aún.