Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 30 de agosto de 2025

Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

El caso irá al Supremo y mientras seguirán en vigor al menos hasta el 14 de octubre

Mercedes Gallego

Corresponsal Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025

Los aranceles de Donald Trump se han topado con la justicia. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito federal de Washington DC los declaró ayer ... ilegales, al considerar que el ejecutivo no tiene poder constitucional para firmar esos acuerdos comerciales, una función que corresponde al Congreso. Sin embargo, los mantiene en vigor al menos hasta el 14 de octubre para dar tiempo al gobierno a elevar su caso al Tribunal Supremo. «Todos los aranceles siguen en pie», afirmó Trump en las redes sociales.

