Tres nuevas licencias de Urbanismo impulsan la renovación de Playa del Inglés Las actuaciones modernizarán tres complejos alojativos sin ampliar plazas turísticas, mejorando eficiencia energética, accesibilidad y calidad de la oferta con un presupuesto de 5,2 millones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 10:32 | Actualizado 11:08h.

La modernización de Playa del Inglés da un nuevo paso adelante con la aprobación de tres licencias de renovación urbanística que suponen una inversión conjunta de 5,2 millones de euros. Los proyectos permitirán la rehabilitación integral de tres complejos alojativos —el Hotel Sáhara Playa, los Apartamentos Royal Playa y los Apartamentos Salmón Playa— situados en una de las principales zonas turísticas de Canarias.

Las obras se centrarán en la actualización de habitaciones, fachadas y zonas comunes, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad y el confort de los establecimientos, sin incremento de plazas ni cambios de modalidad. Según destacó la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), «estas reformas se han tramitado con agilidad para que los promotores puedan ejecutar cuanto antes unas inversiones que mejoran la imagen y la calidad de nuestra planta alojativa».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que «cada licencia que aprobamos es un paso más en la modernización de Maspalomas Costa Canaria. Estas inversiones privadas son sinónimo de empleo, de competitividad y de futuro para el municipio».

El Hotel Sáhara Playa afronta la reforma más ambiciosa, con 2,25 millones de euros destinados a modernizar habitaciones, zonas comunes y fachada. Los Apartamentos Royal Playa contarán con una inversión de 1,45 millones para la renovación integral de sus unidades y espacios comunes, mientras que el complejo Salmón Playa invertirá 1,56 millones en mejoras de accesibilidad, incluyendo un ascensor exterior y la adaptación de una unidad para personas con movilidad reducida.

Estas licencias se suman a las más de 210 obras mayores aprobadas en los dos primeros años de mandato, que han movilizado más de 220 millones de euros y generado alrededor de 3.000 empleos en la construcción. Entre los proyectos impulsados destacan las reformas de establecimientos como el Hotel Rondo, el Hotel Beach Club, los Apartamentos Jardín del Sol o el complejo Bahía Feliz.

«Se demuestra que un urbanismo ágil y transparente es capaz de atraer inversión, reforzar la competitividad turística y dar respuestas reales a las necesidades de vecinos y empresarios», concluyó Ramírez.