El tráfico de trasbordo del puerto de Las Palmas no deja de dar alegrías. En julio, según las últimas estadísticas publicadas ayer, se movieron cada día en la terminal de Opcsa, propiedad de la naviera ítalo-suiza MSC a través de su filial TIL, una media de casi 3.000 contenedores. La cifra supone un abultado incremento de casi un 43%. En el conjunto del mes se movieron 80.731 teus, 24.000 más que en igual periodo de 2024. Cada día se movieron 800 teus más que cada jornada de julio del año pasado. «Sin duda este es el año más fuerte del trasbordo en la historia del puerto de Las Palmas», aseguraba ayer Maxi Díaz, líder de los estibadores de La Luz.

La crisis del Mar Rojo sigue siendo la razón de este fuerte crecimiento que lleva a MSC a desviar sus buques portacontenedores por el Cabo de Buena Esperanza y pasar por Canarias en sus rutas entre Asia y Europa. En lo que llevamos de año el trasbordo registra en La Luz 522.831 teus, un 17,6% más que de enero a julio de 2024, cuando se movieron 444.507. El alza de teus es de 78.324, según los datos de Palmasport publicados ayer.

Las cifras del puerto de Las Palmas son modestas si se comparan con otros puertos del entorno como Tánger Med, que mueve más de diez millones de contenedores pero la apuesta de MSC por La Luz es clara. Así lo asegura el CEO de Opcsa, Jan Novak, que planea nuevas inversiones en la terminal para hacerla más competitiva y asumir los nuevos tráficos que llegan.

El nubarrón en el horizonte son las tasas por derecho de emisiones impuestas por Europa y que, llegado el momento, puede llevar a las navieras a operar en puertos africanos para ahorrarse estos sobrecostes.

Desde el colectivo de los estibadores, pieza fundamental para la buena marcha del tráfico de trasbordo, se está haciendo un esfuerzo por la formación de nuevos estibadores. La plantilla está integrada actualmente por 483 personas. De estos, 90 son de nueva incorporación. Se estima que serán necesarios otros 100 estibadores a medio plazo en La Luz.

La comisión de formación del comité de empresa de los estibadores lleva desde que repuntó la actividad «a tope» para formar a más portuarios ante la urgencia del momento.

El otro negocio de La Luz que va viento en popa y a toda vela es el 'bunkering', que sumó otra subida del 5% en julio, en 21.000 toneladas más que en 2024. En el mes se dispensaron de La Luz 221.725 toneladas de combustible. En lo que llevamos de año, el puerto de Las Palmas se aproxima a los 1,6 millones de toneladas.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, valoró de forma muy positiva los datos, subrayando que «los datos confirman que Las Palmas siguen ganando músculo como nodo logístico internacional, con un crecimiento muy sólido en mercancías y cruceros, y con cada vez más operaciones de tránsito que refuerzan nuestro papel en el Atlántico».

Los datos, a detalle 522.831 Contenedores se han movido en el puerto de Las Palmas entre enero y julio de este año, casi u n 20% más. Solo el aumento de julio es de un 43%.

1,59 Millones de toneladas de combustible ha suministrado el puerto de Las Palmas en siete meses, un 1% más. En julio fueron casi 222.000 toneladas.

556.732 Cruceristas se han registrado en La Luz hasta julio, son casi 100.000 personas más que en 2024. En julio se registró una abultada caída del 52%, con la pérdida de casi 4.000 personas.

797.583 Viajeros utilizaron las líneas regulares del puerto e Las Palmas, un 2% menos. En julio, mes de movimientos también hubo descenso, del 5%, en 8.700 personas. Se movieron 160.854 pasajeros

2,89 Millones de toneladas se movieron en Las Palmas de tráfico total en julio, un 23% más. En el acumulado se registraron 18,7 millones, un +16%.