Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Línea de producción en Navarra. EFE

La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España

La producción de estos modelos creció un 42% y ya representan el 26,3% del total, uno de cada cuatro coches fabricados en el país

José A. González

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:53

Comenta

La transición ecológica de las factorías automovilísticas en territorio español está haciendo sufrir al sector y el 'made in Spain' se resiente en los primeros ... nueve meses del año. La producción de coches con este sello, es decir, fabricados en España en este periodo, cayó un 5,2% interanual, mientras los híbridos mantienen los números por encima de los eléctricos en plena transformación del sector.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  2. 2 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  3. 3 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  4. 4 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  5. 5 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  6. 6 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  7. 7 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  8. 8 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  9. 9 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  10. 10 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España

La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España