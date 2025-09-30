Los trabajadores canarios, obligados a tener varios empleos para llegar a final de mes Canarias lidera la tasa de pluriempleo a nivel nacional, con 6 de cada 10 empleados con varios trabajos. El 60% trabajan por cuenta ajena

El pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década.

En el caso de Canarias y según una encuesta realizada por Randstad, que es una de las comunidades con mayor tasa de pluriempleo, el 59,5% de los trabajadores ha compaginado más de un empleo en algún momento de su vida, superando ligeramente la media estatal (58,3%). La principal causa para recurrir a varios empleos en Canarias es la necesidad de cubrir gastos básicos (42%), seguida del aumento de ingresos (33%) y de la falta de estabilidad en el empleo principal (17%). En cuanto a la percepción del pluriempleo, la mitad de los encuestados (50%) lo valora positivamente por aportar ingresos extra y flexibilidad.

Sin embargo, un 41,7% lo asocia a estrés o fatiga y un 8,3% lo califica como muy negativo al afectar a su salud o relaciones personales. «El pluriempleo se ha convertido en una realidad creciente que refleja la situación laboral de muchos profesionales en España. Este fenómeno está estrechamente vinculado al esfuerzo que realizan los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico», añade Juan Muños, director regional de la zona Centro de Trabajo Temporal de Randstad.

Según los datos, si bien un tercio de los trabajadores (33%) mantiene esta situación durante menos de seis meses, otro tercio asegura compatibilizar empleos durante más de tres años. Entre ambos extremos, un 25% lo hace entre uno y tres años, y un 9% entre seis meses y un año, lo que evidencia tanto la temporalidad como la consolidación de esta práctica en algunos perfiles.

En cuanto al tipo de contrato, la mayoría de los pluriempleados canarios trabaja por cuenta ajena (58%), mientras que un 33% combina distintas fuentes de ingresos y un 9% lo hace exclusivamente por cuenta propia. Estos datos reflejan que, en la mayoría de los casos, el pluriempleo responde a la acumulación de empleos asalariados en distintos sectores. El 75% de los pluriempleados canarios reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera condiciones más estable. El deseo de cambio es generalizado.