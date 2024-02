La subida del Salario Mínimo hace que Canarias registre su brecha salarial más baja desde 2018

Las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Gobierno de España viene haciendo en los últimos años ha hecho que la brecha salarial vaya descendiendo poco a poco en Canarias, aunque todavía queda camino por recorrer. Así lo defiende, Comisiones Obreras Canarias (CC OO), que denuncia que las mujeres canarias cobran 2.241 euros anuales menos que los hombres por trabajos de igual valor, lo que supone que las trabajadoras cobren de media un 11,5% menos que los varones, diferencia que se ha ido recortando desde 2018 por la subida del SMI, equiparando el sueldo de las mujeres a los más bajos de los hombres.

Un estudio elaborado por la organización sindical refleja que la brecha salarial en Canarias es inferior a la media estatal, que asciende a un 18,6%, la más estrecha de los últimos 15 años, según los últimos datos. A juicio de Elvira Hernández, secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CC OO, el motivo es que en «Canarias tenemos los salarios más bajos, con el salario medio mensual de 1.775 euros, mientras que a nivel nacional el sueldo medio es de 2.038 euros».

A su vez, desde el sindicato, aseguran que la brecha salarial es un problema «estructural» motivado por la peor posición de partida que tienen las mujeres al afrontar su carrera laboral y su presencia en sectores de ocupación «claramente feminizados y considerados con un menor valor social», como pueden ser la hostelería y el personal de limpieza.

Esto, según Hernández, se suma al hecho de que las mujeres acumulan más interrupciones en la carrera por motivos fundamentalmente de cuidado, que repercuten en un final de la vida laboral en donde las mujeres «nos encontramos con contribuciones desiguales a la seguridad social haciendo esta brecha de género muchísimo más amplia».

Según el sindicato, se trata de una brecha «injusta» que se explica por tres componentes diferentes. En primer lugar, denuncian que la mayor parte de las mujeres que trabajan a tiempo parcial por motivos de cuidados lo hacen 12 veces más que los hombres, representando el 75% del total, de las que solo el 10% lo hace de manera voluntaria.

De la misma forma, las subidas del SMI han contribuido a que se vaya acortando la brecha salarial pero esta medida «va a llegar a un límite pronto», por lo que hay que analizar, los complementos salariales en las nóminas, que suponen el 39,4% de la brecha salarial, tal y como son los pluses por nocturnidad, penosidad productividad, etc...

Hernández también hizo referencia a la penalización de la maternidad que sufren las mujeres cuando dan a luz a su primer hijo, lo que les reporta en el primer año una bajada de un 5 % del salario con respecto a las que no son madres, mientras que el de los hombres se mantiene o incluso aumenta. «Esta brecha salarial se va acumulando a lo largo de la vida y se convierte en una brecha especialmente dramática a nivel de pensiones», indicó.

Pensionistas

La secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubiladas de CC OO, Adelina Jaén, destacó que el 95 % de las pensiones de viudedad en Canarias las cobran mujeres, lo cual «demuestra la dependencia económica que han tenido durante toda su vida y que siguen teniendo en el momento de jubilarse».

Además, señaló que la mayoría de las pensionistas no contributivas también son mujeres y que la media de una pensión por jubilación en un hombre en Canarias es de 1.366 euros, mientras que la de las mujeres es de 1.093 euros. Como dato esclarecedor de este problema, resaltó que solo hay una pensión donde las mujeres cobren más que los hombres y es en la de viudedad, porque cobran de ellos, y no de ellas», declaró Jaén.

Durante la presentación del informe, 'Con más avances sin brechas', la secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria de CC OO, Esther Ortega, criticó la cultura patriarcal por la que históricamente, «cuando la mujer se incorpora al mundo laboral se incorpora como un salario auxiliar, un salario complementario del varón», lo que considera que «en el siglo XXI ya no tiene sentido».

Ortega abogó por que los permisos por cuidados sean retribuidos y aludió al permiso no retribuido de ocho semanas para el cuidado de un menor hasta que cumpla los ocho años para afirmar que los hombres no cogen los permisos y esa corresponsabilidad «si no son remunerados». Desde CC OO proponen, un pacto estatal y transversal de los cuidados, de forma que no solamente sea responsabilidad de los hombres, sino del Estado y la sociedad en general para conseguir estos permisos igualitarios.