Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada «Esto va a ser como una pesadilla», advierten a los grupos políticos, a los que acusan de «secuestrar» la voluntad popular si tumban el debate de esta medida que afecta a 12 millones de trabajadores

Lucía Palacios Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas que pueden tumbar la ley y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que «los diputados a la hora de votar reciban ese calor».

«Les pedimos a los trabajadores que trabajen de manera militante para conseguir estos objetivos», reclamó Pepe Álvarez, el líder de UGT, en una rueda conjunta con su homólogo de CC OO. Y advirtió a los grupos políticos: «Esto va a ser como una pesadilla. Vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo, que ningún grupo se pueda escabullir».

