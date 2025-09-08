Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez, respectivamente. Efe

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

«Esto va a ser como una pesadilla», advierten a los grupos políticos, a los que acusan de «secuestrar» la voluntad popular si tumban el debate de esta medida que afecta a 12 millones de trabajadores

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:21

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas que pueden tumbar la ley y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que «los diputados a la hora de votar reciban ese calor».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  3. 3 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  4. 4 Sin definición no hay estilo que valga
  5. 5 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  6. 6

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  7. 7 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada