Sindicatos y empresarios firman la mayor subida de salarios en décadas

Tras más de un año de duras negociaciones –con un periodo de bloqueo incluido-, sindicatos y patronal por fin pusieron el broche de oro al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que supondrá la mayor subida de salarios de los trabajadores españoles de las últimas décadas, aunque ahora queda otra labor también complicada: la de desatascar los casi 1.400 convenios que están pendientes de actualización, alguno incluso caducados desde hace años.

Pero este miércoles era un día para la celebración. Visiblemente orgullosos y con un amplio aplauso, los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, firmaron este miércoles el pacto alcanzado por sorpresa el pasado viernes y que recomienda subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar incrementos adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025), que se aplicarían al inicio del siguiente ejercicio y no de forma retroactiva.

El acto se celebró en el Círculo de Bellas Artes, un lugar neutral, y, a diferencia del último acuerdo, sin la presencia de ningún miembro del Gobierno. La patronal impuso esta condición porque no querían ningún tipo de apropiación partidista –menos ante el inicio de la campaña electoral- de un logro que –tal y como recalcaron- solo les compete a ellos.

«Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie», recalcó Garamendi. Pero sí precisó que «queremos poner en valor el diálogo social bipartito, sin adanismos, ya que llevamos 45 años haciendo pactos que son buenos para el país». El Gobierno, aunque ausente físicamente, sí estuvo muy presente en esta firma, ya que la patronal volvió a aprovechar para lanzarle varios mensajes. En primer lugar, que deje de intervenir en las regulaciones laborales que afectan a empresas y trabajadores, y criticaron las últimas leyes que han aprobado de forma unilateral, sin pasar por el diálogo social. «Reivindico el diálogo bipartito. Cualquier cuestión que afecta a las relaciones laborales tiene que tratarse previamente en la mesa del diálogo social», reclamó el secretario general de Cepyme.

Y, en segundo lugar, pidieron al Ejecutivo que siga su ejemplo y apueste por dar certidumbre al país. «Este acuerdo genera certidumbre, que es el primer paso para lo que buscamos: estabilidad. Ojalá se haga también en la política», deseó Cuerva.

El mayor deseo de los sindicatos es que, este «importante y ambicioso acuerdo», que «va a permitir no solo mantener sino mejorar el poder adquisitivo, permita «acelerar» la negociación de los cerca de 1.400 convenios atascados, algunos caducados desde hace cinco o diez años, según denunció Álvarez. «Este acuerdo pone esperanza de que eso lo podemos solventar en poco tiempo», remarcó, ya que dejó claro que aunque no sea de obligado cumplimiento, «no quiere decir que no se tenga que aplicar».

Sordo, por su parte, incidió en que, aunque el acuerdo deja finalmente fuera el año 2022 –por exigencia expresa de la CEOE-, «no renuncian a subidas» de forma retroactiva para el año pasado y anteriores ejercicios. «Ahora toca negociar los convenios donde se puede incluir el 2022 y este acuerdo oxigena notablemente esas negociaciones», aseguró el líder de CC OO.