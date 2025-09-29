La salud mental ya representa el principal motivo de baja entre los jóvenes y el segundo entre los mayores

Todas las patologías que causan absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España se han incrementado entre 2018 y 2023, pero el crecimiento más destacado ... corresponde a la salud mental, que se ha disparado un 88% en estos cinco años para los trabajadores del Régimen General, y un 75% en el caso de los autónomos. Según el estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la salud mental ya es el principal motivo de baja entre los menores de 30 años, especialmente entre las mujeres, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT, en edades comprendidas entre 20 y 29 años.

Para los mayores de 30 años, la salud mental también ha repuntado como causa de IT hasta la segunda posición solo por detrás de las algias (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias). En conjunto, ambas patologías explican más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo en estos cinco años. Las algias se mantienen como la principal causa de jornadas laborales perdidas desde 2018 y las patologías relacionadas con la salud mental han desplazado a los procesos traumotólicos como segunda casa de IT.

También se observa el problema de la salud mental en las cifras de incidencia, es decir, el número e bajas por cada mil trabajadores: creció un 64% en estos cinco años, hasta las 34,9 bajas por cada mil empleados en 2023. Las algias crecieron un 22%, mientras que las enfermedades oncológicas crecieron un 18%, las cardiovasculares, un 19%, y las traumatológicas, solo un 1%.

Los procesos de larga duración (los que superan el año) y los trabajadores repetidores (personas que suman más de una baja en 12 meses) son determinantes en el aumento de la IT en España en estos cinco años. Las bajas de larga duración relacionadas con algias y salud mental muestran un fuerte crecimiento en el periodo, de forma más intensa en el caso de la salud mental, cuya prevalencia (procesos en vigor de más de 365 días a final de año por cada 10.000 trabajadores protegidos) se ha multiplicado alcanzando un 147% de crecimiento, mientras que en las algias, casi se duplica (93% más).

Canarias y País Vasco

En cuanto al fenómeno de la repetición, la salud mental y las algias son también los diagnósticos con mayor porcentaje de personas que acumulan más de una baja en un año: en 2023 el 64,5% de las personas que repetían en IT registraba algún proceso por salud mental y el 58% por algias.

Los sectores con un porcentaje de bajas más intenso fueron las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 8,7% de absentismo. Le siguen la actividad de agua y saneamiento, con un 8% del total de las ausencias, y la actividad sanitaria, con un 7,5% del total. Y en cuanto a diferencias por territorios, la mayor tasa de incapacidad temporal por salud mental la tienen Canarias, País Vasco, Falicia, Melilla y Cataluña. Donde la incidencia es menor son Madrid, Baleares, La Rioja y Castilla-La Mancha.