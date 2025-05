Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de mayo 2025, 23:19 Comenta Compartir

Gerente de una empresa de alimentación desde hace 22 años, tuvo la oportunidad de entrar en el circuito de formación sindical desde muy joven, siempre vinculada a áreas relacionadas con los sindicatos y la cultura del trabajo. Tras ocho años al frente de CC OO en Lanzarote, dará el salto a nivel regional tomando el relevo de Inocencio González al frente del sindicato mayoritario de Canarias con la responsabilidad de ser la primera dirigente procedente de una isla no capitalina.

– ¿Cómo se encuentra el sindicato?

– Estamos fuertes y preparados para todo lo que está por venir. En los últimos ocho años, el secretario general junto con su comisión ejecutiva, ha hecho una reestructuración para poder llegar a todos los espacios. Hemos ampliado nuestros servicios, tanto para afiliados como para trabajadores, trabajando de forma intensa en nuestra responsabilidad como sindicato mayoritario, en colaboración con el Gobierno de Canarias para estar en todas las comisiones y en todas las mesas de diálogo social, que es lo que nos corresponde, amparados por la Constitución española y por la responsabilidad que le debemos a los canarios.

– En 2008 perdieron una buena parte de su afiliación. ¿Han conseguido recuperarse?

– Es cierto que tuvimos caídas importantes de afiliación, pero fueron difíciles de evitar con las medidas que adoptó el Gobierno en su momento, con la destrucción masiva de empleo y la precarización de los puestos de trabajo. Afortunadamente no ocurrió lo mismo en la pandemia, donde mantuvimos la afiliación y ahora seguimos creciendo. Nuestra organización sindical está preparada y saneada, gracias a nuestra autofinanciación para acometer todo el trabajo que se está haciendo. Económicamente y financieramente, estamos preparados para llevar a cabo todos nuestros proyectos.

«Tenemos que estar en los centros de trabajo, en la calle y menos en los despachos»

– ¿Cuántos afiliados y delegados tienen actualmente?

– Estamos en 40.000 afiliados y 2.800 delegados en Canarias con una evolución importante. No nos vamos a conformar ya que entendemos que la afiliación es una herramienta que ayuda al trabajado a defender sus derechos laborales al igual que una forma de comprometerse con la organización sindical, tanto en la parte laboral como sociopolítica.

– ¿Qué supone estar al frente del sindicato mayoritario en las islas? ¿Cuáles son sus objetivos?

– Es un honor que el sindicato haya apoyado casi por unanimidad mi candidatura para representar a las personas trabajadoras. Es un proyecto lleno de retos en el que lo vamos a dar todo. Vamos a continuar la senda marcada por la ejecutiva saliente. Tenemos que estar en los centros de trabajo y en la calle y menos en los despachos, ser un sindicato cercano, que nos conozcan los afiliados, la clase trabajadora y la ciudadanía. Hay que hacer un esfuerzo por hacer visible nuestro trabajo, que se conozca lo que hacemos y que todos sean partícipes de nuestros proyectos. Escuchar a nuestros representantes sindicales en los centros de trabajo, que son los que batallan cada día para mejorar las condiciones laborales de los compañeros y atender todas las demandas que nos vayan llegando.

–¿Cómo valora el papel de Inocencio González? ¿Seguirá su modelo de trabajo?

– Cada uno tiene su propio estilo. Para mí ha sido un orgullo trabajar con una persona con dedicación exclusiva y que me diese la oportunidad de ostentar hasta hace nada la Secretaría General en Lanzarote. Siempre he sentido su apoyo y respaldo absoluto al igual que el de la comisión ejecutiva. Muchas veces no se valora el sacrificio personal que se tiene que asumir en estos puestos, que realmente se trabaja por y para la ciudadanía y la clase trabajadora. Es una parte fundamental y va a ser importante mantenerla pero también tengo mi estilo propio y confirmo que van a haber muchos proyectos que ahora mismo no están sobre la mesa. Lo primero será escuchar a la representación sindical, tener una participación ciudadana activa para que los jóvenes y los trabajadores puedan contar con el sindicato.

– ¿Considera que un convenio regional solucionaría el conflicto que hay en la hostelería?

– Creemos que la regionalización de los convenios es una herramienta fundamental para solucionar los conflictos que existen en nuestro sector más importante. Llevamos tiempo trabajando en una propuesta que tendrá que ser aceptada y acordada por todas las partes. ¿Es difícil? Sí, pero creemos que es la única solución a las desigualdades económicas entre provincias. No depende exclusivamente de nosotros, pero es nuestra responsabilidad pelear por ello como sindicato mayoritario en Canarias.

«Las únicas que ganan con el enfrentamiento entre los sindicatos son las patronales»

– ¿Cómo se encuentran las relaciones con el resto de sindicatos?

– Mientras la clase trabajadora se siga enfrentando entre sí, la única que sale ganando es la patronal. Para tener fortaleza sindical, la lealtad tiene que ser absoluta, sin descuidar los intereses propios. Nosotros no nos rendimos y seguimos apostando por el diálogo ya que la clase trabajadora se merece respeto y que los sindicatos estemos a la altura de las circunstancias.

–¿Cuáles van a ser sus primeras actuaciones?

– Ahora mismo estamos preparando la creación de nuevas secretarías como la de Juventud, que hasta ahora ha hecho un papel fundamental pero todavía se puede potenciar más. Creo que es el sindicato el que se tiene que acercar a los jóvenes y no al revés. Va a tener su secretaría propia, no en conjunto como hasta ahora. Hay otras como las de migración, diversidad e igualdad que hay que seguir potenciando.

También estamos inmersos en el proceso de la FP dual para el cual nos hemos reestructurado para poder atender justamente todas las necesidades de los alumnos y ayudarles en la realización de las prácticas, que es un problema que nos estamos encontrando últimamente. Es crucial la negociación con la parte patronal, porque todos estamos de acuerdo que los alumnos que son el futuro de nuestra región se merecen tener en tiempo y forma la finalización de su formación académica.

– Todo apunta a que será la primera secretaria general que venga de una isla no capitalina, ¿cómo lo afronta?

– Para nosotros es muy importante que las islas no capitalinas tengan voz y sean representadas de forma homogénea mientras también llevamos a cabo una realidad de los canarios que es la doble insularidad. Todo es parte de un proceso consensuado en donde han participado casi todas las federaciones en poner a compañeros y compañeras que asumirán diferentes secretarías dentro de la dirección del sindicato y donde estamos prácticamente todos representados en nuestra organización en Canarias.

– ¿Está preparada para pasarse la vida en un avión?

– Estoy acostumbrada. Es una forma de vida que así he decidido y tengo claro que estaré en todas las islas porque si algo me gusta y algo he trabajado siempre es la cercanía y la participación directa en todos los órganos donde tenga que participar, pero sobre todo que los trabajadores y trabajadoras nos vean, escucharlos directamente, eso es muy importante para mí. Un avión no me va a impedir realizar mi trabajo con vocación, con compromiso, al igual que los últimos 25 años.

