El paro podrá compatibilizarse con un empleo a tiempo completo

Las personas que estén cobrando el paro y encuentren un trabajo a tiempo completo podrán compatibilizar una parte de la prestación con el salario durante un determinado periodo de tiempo, a semejanza de lo que el Gobierno pretende hacer con el subsidio por desempleo. Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una entrevista en televisión española. «Ahora damos un paso más y permitimos la compatibilidad con la prestación contributiva de desempleo», señaló la ministra de Trabajo, sin dar más detalles de esta nueva medida que negociarán esta tarde con los sindicatos y la patronal en la mesa que trata de alcanzar un acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo.

A falta de conocer la propuesta concreta, todo hace indicar que será prácticamente similar a la que el Ministerio de Trabajo planteó con el subsidio por desempleo y, por tanto, permitirá tres meses de paro y trabajo, tal y como dejó caer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. «Estamos trabajando, el modelo ya previsto para el subsidio es el modelo que más nos gusta también para la prestación contributiva, pero hay que cerrar detalles», señaló el número dos de Yolanda Díaz, que precisó que están analizando también cómo va a operar, la capacidad del servicio público de empleo para ponerlo en funcionamiento, etc.

La reforma del subsidio por desempleo que el Gobierno aprobó en diciembre pasado pero el Congreso no convalidó permitía a los perceptores cobrar una parte de esta ayuda con un empleo a tiempo completo durante 180 días. Más concretamente, los desempleados que consiguieran un trabajo a tiempo completo y llevaran menos de tres meses cobrando el subsidio accederían a un plus que equivale al 80% del IPREM -el indicador público de renta-, es decir, ganarían 480 euros frente al 95% del IPREM (570 euros) que obtendría durante los seis primeros meses de no tener un empleo.

Si este modelo se replica en la prestación contributiva por desempleo, se permitiría cobrar una parte de la ayuda durante tres meses pese a estar trabajando, algo que ya opera en otros países europeos para no desincentivar la entrada al mercado laboral. Falta por conocer cuál es el porcentaje de la prestación que abonarán a estos desempleados que retornan al empleo.