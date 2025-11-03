Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Luis Ángel Gámez

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La organización advierte de que la llegada de trabajadores extranjeros es esencial para cubrir vacantes en sectores como la sanidad, la construcción o la agricultura

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:59

España vuelve a situarse entre los grandes polos migratorios de la OCDE. En 2024, el país sumó 368.000 nuevos inmigrantes permanentes, una cifra más ... de un 50% superior a la de antes de la pandemia. La organización con sede en París señala que la llegada de trabajadores extranjeros es uno de los factores que están ayudando a mantener el empleo y el crecimiento en las economías europeas, cada vez más afectadas por el envejecimiento de su población activa.

