Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Nuevas normas en la contratación laboral para acabar con los falsos becarios. El Consejo de Ministros aprobó este martes el desarrollo reglamentario del artículo 11 ... del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos que tendrán una duración de entre seis meses y un año si se trata de práctica profesional y hasta dos años en el caso de los contratos de alternancia.

En el primer caso, podrán realizarse hasta un máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación y la retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y contarán con seguimiento tutorial.

En el caso de los contratos de alternancia -que tiene como objetivo compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo- podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del catálogo de cualificaciones profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración máxima de dos años. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año); y nunca será menor al salario mínimo profesional (SMI) proporcional a la jornada.

Como ya adelantó el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el número máximo de contratos formativos vigentes al mismo tiempo en cada centro se limitará a tres en los centros de trabajo de hasta 10 trabajadores, y en los centros de trabajo de entre 11 y 30 personas trabajadoras, a siete contratos. En los centros de trabajo de más de 50 empleados se limitará al 20% del total de la plantilla, con un máximo de 30 contratos. Para determinar la plantilla, «no se computarán las vinculadas a la empresa por un contrato formativo» y que «cada persona con un contrato a tiempo parcial o de duración determinada computará como una persona trabajadora más».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz recordó que el nuevo Estatuto del Becario pretende acabar con los contratos fraudulentos «que se hace de los falsos becarios, 1,7 millones de mal llamados becarios, el 22% de ellos mayores de 30 años, frente a sólo 54.987 contratos firmados como formativos».