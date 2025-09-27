Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Manifestación de mutualistas reclamando una pasarela al RETA en febrero EP

Los mutualistas se movilizan en Madrid para que la pasarela al RETA cuente todos los años cotizados

La propuesta socialista en tramitación limita la acogida a la pasarela a quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:59

Los mutualistas profesionales se activan en la calle para que la ley de pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) reconozca todos los años ... cotizados en las mutualidades y las aportaciones hechas sin coeficientes de compensación. Este mecanismo se creó para que profesionales que cotizan en una mutualidad alternativa (por ejemplo, abogados, arquitectos, procuradores, etc.) puedan trasladar parte de sus aportaciones o derechos al sistema público de la Seguridad Social. Pero estos profesionales afectados están dispuestos a llegar a los tribunales y hasta Europa si la futura norma, que ha iniciado la recta final para su aprobación, no permite el reconocimiento íntegro de todos los años cotizados

