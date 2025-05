El miedo a represalias frustra el paro y reduce el seguimiento a grandes comercios

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de mayo 2025, 17:11 Comenta Compartir

Ni una sola tienda bajó la persiana este lunes en las principales zonas comerciales de la provincia de Las Palmas durante las tres horas que duró la huelga del comercio convocada por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y que pasó por un paro entre las 11.00 y las 14.00 horas. Aunque unas 300 personas, según el sindicato, participaron en la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, la mayoría de trabajadores y trabajadoras no se sumaron al paro por temor a perder su empleo o sufrir represalias en el trabajo.

Una empleada de un pequeño comercio en la capital grancanaria resume la situación: «Necesito este dinero para llegar a fin de mes aunque no sea suficiente y trabaje de partido». A pesar de compartir las reivindicaciones, no participó en la huelga. «Es el único trabajo que he podido conseguir y no quiero meterme en un compromiso», explicó en declaraciones a CANARIAS7.

Aunque en las zonas comerciales el paro a simple vista no se dejó sentir, desde el sindicato convocante UGT se aseguró ayer que se había seguido en las tres islas de la provincia, con más intensidad en las tiendas de mayor tamaño, de más de 50 trabajadores. Según estimó su vicesecretario general, Francisco González, secundaron el paro el 60% de los trabajadores de los grandes establecimientos.

En la capital grancanaria, donde se celebró una concentración a las 12 de la mañana que recorrió la Avenida de Mesa y López, pudieron escucharse consignas como «El comercio no se vende, el comercio se defiende», «Patronal, escucha, estamos en la lucha».

El vicesecretario general y de Política Sindical de UGT Canarias, Francisco González, encabezó la marcha. En declaraciones a los medios, espetó que «el 80% del personal del comercio cobra el salario mínimo. Viven jornadas interminables que hay que eliminar, como son los turnos partidos», antes de señalar que hay una carga emocional que se traduce en ansiedad, junto con dolencias musculares y enfermedades derivadas de los ritmos insostenibles que sufre el sector. Durante el recorrido, los trabajadores reclamaban turnos razonables, más personal para evitar sobrecargas y un «convenio digno y decente».

El sindicato reconoció que «no esperaba respuestas inmediatas tras la movilización». No obstante se espera una «jornada de paro de un día en julio si no se producen avances», avisaban desde la cabecera de la marcha, mientras el eco de las consignas sindicales seguía retumbando por Mesa y López.

Sin acuerdo entre patronal y sindicatos tras la última reunión La protesta de este lunes llega tras el fracaso de la última negociación entre patronales y sindicatos para el nuevo convenio laboral del sector. «La patronal pretende acercarse con trampa al 3% de subida salarial que pedimos los sindicatos, ya que primero ofrecieron un 2,75% y ahora un 2,85% pero con absorción y compensación. Eso significa que quienes tienen un plus no verían ni un céntimo de subida», explicó González.