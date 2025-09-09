Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
Frutero trabajando. Colpisa

Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes

El empleo se sostiene gracias al impulso de la tecnología y la logística, aunque España sigue seis puntos por debajo de la media global

José A. González

José A. González

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:13

Los pequeños empresarios ven el futuro cercano con un tono sombrío. Sus previsiones para aumentar sus plantillas se asoman al abismo y miran más al ... despido que a la contratación, según datos de Manpower. El encarecimiento de las materias primas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) afectan a las expectativas económicas de las microempresas españolas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  2. 2 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  3. 3 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  4. 4 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  5. 5 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  6. 6 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  7. 7 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  8. 8 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  9. 9

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  10. 10 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes

Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes