La mejor época del año para buscar trabajo

Viernes, 17 febrero 2023, 11:20

No hay duda que la búsqueda de trabajo no es una tarea fácil, en realidad requiere de mucha perseverancia y paciencia, y por supuesto, siempre tener presente que en ocasiones hay situaciones que no podemos controlar.

Por suerte para muchos, España se ha caracterizado en los últimos meses por promover la creación de empleos, algo muy necesario después del trágico 2020, donde encontrar un trabajo resultaba una tarea titánica, y para algunos, una tarea imposible.

De acuerdo con las estadísticas, se prevé que la producción de empleos dure a largo plazo. En cualquier caso, debemos de tener en cuenta que buscar un empleo es una tarea completamente diferente de acuerdo a nuestro perfil, mercado e incluso la época del año. Y según los expertos, algunos meses son mejores para buscar un trabajo estable que otros.

¿Cuáles son los mejores meses para buscar empleo?

Si bien podemos buscar trabajo en cualquier época del año, si queremos aumentar las posibilidades de éxito, resulta interesante iniciar nuestra búsqueda en el momento adecuado.

Algunos meses son excelentes para conseguir contratos temporales, mientras que en otros las contrataciones fijas incrementan. Sin embargo, no olvides contar con modelos currículum vítae 2023 para resaltar con las exigencias de este nuevo año.

Enero y febrero: año nuevo, trabajo nuevo

Los dos primeros meses del año se caracterizan por ser los más afortunados para aquellos que han comenzado la búsqueda de empleo, en la mayoría de los casos se debe al ritmo interno de la empresa.

De acuerdo con diferentes portales, enero y febrero son los meses ideales para adentrarse en el mercado laboral. Gracias a que los balances del año anterior ya han sido realizados, las empresas tienen nuevos objetivos y líneas empresariales para encarar el nuevo año, sin embargo, al mismo tiempo suelen tener carencias de personal, por lo que abre la oferta laboral a nuevos talentos.

Pero si debemos ponernos aún más exactos, se habla de que las primeras semanas de febrero son las más efectivas; los trabajadores buscan nuevos desafíos y se aventuran a nuevos puestos, lo que abre vacantes dentro de la empresa. Sin duda, si queremos apostar por lo seguro, comenzar nuestra búsqueda de empleo con el inicio de año será la mejor decisión.

Agosto y septiembre: otros mesos llenos de posibilidades

Si se te ha pasado la oportunidad de principio de año, no pasa nada. Los expertos también indican que agosto y septiembre son otros dos meses con buenas ofertas de empleo, normalmente estables.

En este caso, el aumento de las ofertas de empleo se debe a que en este periodo las empresas tienen una idea meridiana de cuánto presupuesto disponen para la contratación, por lo que aprovechan la oportunidad para fortalecer su plantilla de trabajadores.

Trabajo temporal: ¿cuál es la mejor época?

Al momento de estar realizando nuestra búsqueda de empleo, no tenemos que olvidar que a pesar de que en los meses de mayo y junio las ofertas de trabajo suelen abundar, por lo general no se tratan de contratos fijos, sino más bien debido a la temporada estival.

Si solo buscas obtener ingresos durante el verano, entonces estos dos meses podrían ser los más adecuados para ti. Y si además quieres lograrlo rápidamente,

entonces apunta al sector hostelero o aquel relacionado al turismo, ya que suelen ser los más activos durante esta época debido a la enorme cantidad de turistas que visitan España.

Por otro lado, noviembre tampoco suele ser un mes demasiado interesante si lo que buscamos es un trabajo a largo plazo, ya que por lo general la mayor parte de las ofertas se deben a las campañas navideñas.

Normalmente se tratan de trabajos de corto plazo que se encuentran relacionados a la atención al cliente o de tipo comercial. Por lo que al igual que los meses de mayo y junio, no son oportunidades que duren más allá de la época estival y navideña, sin embargo, se trata una excelente oportunidad para ganar experiencia, reforzar el currículum, y claro, ganar algo de dinero.

El empleo estival: una oportunidad para un puesto fijo

A pesar de que en los meses de mayo y junio las empresas buscan candidatos principalmente para que formen parte de sus equipos solo de cara al futuro, el potencial de estos trabajos es innegable, especialmente si se trata de nuestro primer empleo.

Si logramos destacar en el puesto, existe la posibilidad de que la empresa se interese en nosotros y nos ofrezca un trabajo a largo plazo.

Sin embargo, si no deseamos realizar una búsqueda de empleo activa, podemos aprovechar este tiempo para centrarnos en la formación extra, y además de ello, nunca viene mal analizar cuáles son las empresas que mejor encajan con nuestro perfil y crear estrategias que podemos aplicar en meses con mayores y más interesantes ofertas.

¿Cómo aumentan las posibilidades de conseguir empleo?

Indiferentemente busquemos un trabajo temporal o fijo, es necesario tener en cuenta algunos consejos que nos pueden ayudar a ser más interesantes para los reclutadores, y con ellos, incrementar la posibilidad de obtener el puesto.

· Currículum siempre actualizado: tu CV idealmente debe tener una página y ser personalizado para cada oferta, centrando la experiencia más relevante para el puesto. Una carta de presentación es un buen plus.

· Las redes sociales tienen mucho poder: aproximadamente el 55% de las empresas revisa las RRSS de los candidatos antes de contratar, por lo que estas pueden servirnos para dejar en evidencia nuestro talento. Además, recuerda utilizarlas de forma responsable y dejar una huella digital adecuada.

· Haz una red de contactos: si has creado relaciones en años anteriores, estos podrían ayudarte a conseguir nuevos puestos. Si no es así, acude a meetings y lugares donde puedas conocer tutores y profesionales.

· Formación constante: el mercado laboral se encuentra en constante evolución, por lo que siempre debemos mantenernos al día, esto hará que las empresas nos vean con mayor utilidad.

· No hace falta que te compares: cada persona es diferente, y lo mismo sucede con los puestos de trabajo. Por lo que no debes de fijarte en los resultados u objetivos ajenos. Intenta mantenerte motivado centrándote en ti, en tus objetivos y en cómo conseguirlos.

· ¿Cómo actuar en una entrevista de trabajo?: en primer lugar, siempre debemos demostrar nuestro interés por seguir aprendiendo, demostrar que no tenemos miedo ante los retos. De igual forma, no ocultes tus puntos negativos, pero sí intenta dejar claro que los reconoces, en que sabes cómo pueden afectar el rendimiento y que te encuentras trabajando en mejorarlos.

· Mantener la mente abierta: en ocasiones, puede que la oportunidad de oro se encuentre en un sector indiferente. Mantén la mente abierta al cambio y a las nuevas tecnologías.

· Los portales de empleo son un buen comienzo: el internet conecta el mundo moderno, por lo que los portales de empleo son una buena forma de impulsar nuestras posibilidades de ser contratados.