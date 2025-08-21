Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un jubilado pasea por un parque. Virginia Carrasco

La incorporación de los jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

Entre 2026 y 2035 llegarán a España 4,6 millones de extranjeros pero la oferta de competencias no se ajusta a los perfiles que requerirán muchas vacantes

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:21

No hay relevo generacional. El desafío demográfico al que se enfrenta España por la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la fuga de ... talento cualificado está ampliando la brecha entre el número de jubilados y el de trabajadores que deben pagar estas pensiones a pasos agigantados. En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán se incorporarán al mercado laboral. Es decir, que solo se cubrirán un tercio de estas salidas, según un informe de la Fundación Adecco.

