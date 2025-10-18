Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Movilizaciones en contra de la reforma laboral de Grecia. EFE

Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias

La propuesta ha sido contestada en la calle con movilizaciones y una huelga general, pero el Parlamento la ha sacado adelante

E. M.

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:41

Comenta

Mientras en España se ha debatido mucho en las últimas semanas sobre reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales -una propuesta de ... la vicepresidenta Yolanda Díaz que finalmente no ha visto la luz-, en Grecia están tomando un camino muy diferente. El Gobierno griego ha hecho valer su mayoría en el Parlamento para sacar adelante su reforma laboral, que contempla jornadas laborales diarias de hasta 13 horas.

