Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Funcionarios de la Agencia Tributaria. R. C.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

El Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, su propuesta de subida del sueldo de los funcionarios: ofrece elevar el salario de más ... de tres millones de trabajadores públicos un 10% fijo para el periodo 2025 a 2028, según informa CSIF tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  6. 6 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  7. 7 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  10. 10 Medidas para tener mejor profesorado: magisterio de cinco años, máster de dos, pruebas de acceso y más prácticas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028