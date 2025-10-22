Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Se mantiene la igualdad en el Bernabéu
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

Garamendi denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo, que pretende elevar las indemnizaciones para las salidas improcedentes, provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:37

Comenta

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a las reuniones del diálogo social. Antonio Garamendi anunció este miércoles que abandona las ... negociaciones que comenzaron el lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, aunque reticentes, para escuchar las propuestas de su departamento que, a priori, buscan elevar la indemnización en las salidas improcedentes, pero de la que aún no habían hecho antes valoración alguna.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  5. 5 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  6. 6 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  8. 8 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  9. 9 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  10. 10 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»