Los funcionarios se movilizan para cobrar su subida salarial

La paciencia de los funcionarios se ha acabado y, después de seis meses con los sueldos congelados por la falta de Presupuestos y la inestabilidad laboral, han decidido dar un paso más y pasar a la acción. Así, se plantarán el próximo 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda en Madrid para exigir al Gobierno «reaccione de una vez, salga de su parálisis y nos aplique ya de una vez la subida del 2% que nos corresponde». Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el presidente de CSIF, Miguel Borras, quien denunció que no es que la negociación con el Gobierno esté atascada, es que «ni siquiera hay diálogo con el Gobierno».

«El panorama es muy preocupante y no nos vamos a queda con los brazos cruzados. No vamos a permitir que se abandone a nuestros empleados públicos», denunció Borra, que señaló que se movilizarán no solo por los salarios, sino también para que se mejoren sus condiciones laborales, para que se dé estabilidad en el empleo, se refuercen las plantillas y se aborden todas las reformas pendientes, como la jornada de 35 horas, la agilización de los procesos selectivos, las mejoras en la jubilación, la regulación del teletrabajo…

«No solo es una cuestión de salario. Tenemos una necesidad urgente de perdonas», defendió el sindicato, que explicó que más de la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en los próximos diez años y, mientras tanto, hay 47.000 plazas sin cubrir desde el año 2020 por los retrasos de los procesos selectivos.

Esta protesta se sumará a las movilizaciones que está habiendo ya movilizaciones de docentes que está habiendo ya y a las de los empleados de la Agencia Tributaria, que acumulan seis días de encierro. Además, CSIF amenaza con intensificar este proceso de movilización después del verano si el Gobierno no reacciona y llevarlo a todo el territorio nacional, no circunscribirlo solo a Madrid.

