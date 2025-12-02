España destruye 14.000 empleos en noviembre pero el paro baja en 19.000 personas El mercado laboral mantiene los 21,8 millones de afiliados pese al parón del empleo tras la temporada turística y a las puertas de Navidad

Cristina Cándido Martes, 2 de diciembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

Noviembre deja señales mixtas en el mercado laboral. España perdió en el penúltimo mes del año 14.358 afiliados de media, hasta situarse en 21.825.233 cotizantes, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata de un retroceso moderado pero mejor que la caída de 30.051 ocupados que se produjo en el mismo mes de 2024. Con este descenso, se rompe la racha alcista de octubre, cuando la incorporación de personal educativo disparó la afiliación en 141.926 personas.

En detalle, la destrucción de empleo que se produce en este mes por hostelería y que se ha cobrado 119.000 puestos de trabajo se ha visto parcialmente compensado por el aumento de afiliados en el comercio (+23.905 asalariados y +21.683 nuevos autónomos), de cara a la campaña de compras por el Black Friday y la Navidad, y en la educación (+29.483 asalariados y +30.731 autónomos).

Aun así, el mercado laboral mantiene un nivel de ocupación elevado para esta época del año, cercano al récord histórico alcanzado en los meses centrales de 2025 y que roza los 22 millones de trabajadores. En concreto, son 522.771 más de los que tenía el país hace un año, lo que se traduce en un ritmo de creación de empleo del 2,45%.

La cifra de paro más baja desde 2007

Pese al retroceso de afiliación en un mes que en términos de desempleo ha venido mostrando una evolución irregular a lo largo de los años por el bajón de la hostelería en la temporada baja del turismo y en la antesala de la campaña navideña, tanto la ocupación como el paro se sitúan en niveles históricamente favorables, lo que confirma que el mercado laboral encara el cierre del año con fortaleza.

En cuanto al número de parados apuntados a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), divulgado por el Ministerio de Trabajo, bajó en 18.805 personas en noviembre hasta situarse en 2,42 millones, un 6,23% menos interanual. El número de parados es así el más bajo en un mes de noviembre desde el año 2007, con menos número de parados en todos los sectores de actividad.

En el análisis sectorial el descenso se produce en Servicios (-13.013), Industria (-1.552), Agricultura (-1.332), Construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027) y beneficia especialmente a mujeres y jóvenes. El paro femenino cae en 14.370 personas respecto a octubre, su nivel más bajo para este mes desde 2008, mientras que el juvenil se reduce en 5.476 personas, rebajando por primera vez en un noviembre la barrera de los 190.000 desempleados.

Por territorios, el desempleo baja en once comunidades autónomas. Los mayores descensos en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119). Solo aumenta de forma apreciable en Baleares (+2.534) por su dependencia del sector turístico por su fuerte estacionalidad y Castilla y León (+1.035).