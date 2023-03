España crea 89.000 empleos en el mejor febrero desde 2015

El mercado laboral levanta el pie del freno y, tras el bache de enero, vuelve a sorprender con buenos datos en febrero, que no se veían desde hacía ocho años y que suponen un cambio en la tendencia a la ralentización que se venía advirtiendo de forma más acusada en el final de 2022 e inicio del nuevo año.

Después de nueve meses consecutivos de caídas del ritmo interanual de creación de empleo, febrero recupera el brío, aunque mínimamente, y suma casi 89.000 nuevos afiliados, el mayor repunte en el segundo mes del año desde 2015 y muy por encima de los 69.000 más que se registraron un año atrás, en plena recuperación de la pandemia, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Seguridad Social.

Cuando ya los expertos y organismos hablaban de forma generalizada de una fuerte desaceleración del mercado de trabajo, que había mostrado hasta el verano una resiliencia inusitada pese a la guerra de Ucrania y la crisis de los precios, el ritmo de creación de empleo repunta una décima hasta situarse en el 2,43%, aunque sigue siendo la mitad de esa tasa del 5% que se daba en abril, cuando empezó a caer mes a mes hasta ahora. El sistema vuelve a superar holgadamente la barrera de los 20,1 millones de afiliados e incluso supera por primera vez los 2,3 millones en términos desestacionalizados.

Es verdad que el paro sube, de forma muy leve, con apenas 2.618 personas más registradas en las listas de las agencias de empleo, pero el año pasado se reducía en más de 11.000 personas empujado por la fuerte recuperación tras la pandemia. El número total de desempleados se mantiene en los 2,9 millones.

En cualquier caso, puede entenderse que este dato es malo, puesto que aquí no se contabilizan los centenares de miles de trabajadores que han pasado a tener un contrato fijo discontinuo a raíz de la reforma laboral y están sin actividad, que elevarían significativamente esta cifra. Por eso desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el paro resgistrado ya no es un buen indicador para medir la coyuntura hasta que el Ministerio de Trabajo no encuentre la fórmula para contabilizar esos fijos discontinuos que están sin actividad. De hecho, este 'think tank' estima que desde abril el paro efectivo ha crecido en cerca de 300.000 personas y supera los 3,5 millones.

La temporalidad, en mínimos

Cuatro han sido los sectores que han liderado la creación de empleo en febrero. En primer lugar, la educación, que suma 26.800 trabajadores, seguido de cerca por la hostelería, que ha generado 25.000 puestos, y la construcción, que también ha crecido de forma significativa, con 22.000 nuevos cotizantes.

Cabe destacar, asimismo, los 12.000 nuevos empleos que se han creado en la industria manufacturera, así como otros 13.000 en la administración pública. En el lado contrario, se han destruido casi 10.000 puestos en un sector tan fundamental como es la sanidad, 12.000 más en el comercio tras una mala campaña de rebajas y la agricultura pierde otros 15.600 trabajadores.

En el lado de la contratación, febrero marca un nuevo récord al reducirse la tasa de temporalidad hasta un mínimo histórico del 14%, menos de la mitad de ese 30% que registraba hace poco más de un año, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Y en mayor medida se ha recortado la temporalidad entre los menores de 30 años, cuya tasa ha pasado del 53% al 22%, según destaca el ministerio liderado por José Luis Escrivá. En conjunto, ahora hay 2,5 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma.

Por otra parte, el número de trabajadores en ERTE se sitúa en niveles mínimos, cercanos a los 13.000 ocupados.