Estos son los empleos con mayor demanda en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de agosto 2025, 11:29 Comenta Compartir

InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, registró el pasado mes de julio un total de 7.562 vacantes de empleo para trabajar en Canarias, una cifra superior a la de junio (+15%), cuando se alcanzaron las 6.583 vacantes. Estos datos se mantienen prácticamente idénticos –con un ligero ascenso del 2%– con respecto al mismo mes del año anterior, momento en el que se contabilizaron 7.379 puestos de trabajo ofertados.

Según las cifras facilitadas ayer por la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, los datos de afiliación se sitúan en las 21.642.413 personas (dato medio desestacionalizado), 31.086 afiliados más frente a junio. Si este registro se compara con el del mismo mes de 2024, hay 475.623 personas más en situación de alta laboral (+2,2%). Por el lado del desempleo, el paro muestra un descenso de 1.357 personas con respecto al mes anterior, lo que en términos relativos representa una caída del 0,06%. En comparación con julio de 2024, el retroceso es del 5,7% (145.631 personas menos). En Canarias, con un descenso intermensual de la afiliación de 4.112 cotizantes –un 0,4% menos respecto a junio– el número medio de afiliados se ha situado en los 934.115. En comparación con julio de 2024, la afiliación ha crecido en 28.956 personas (+3,2%). El paro ha descendido en 12.400 personas respecto al año pasado (-7,6%) y ha aumentado ligeramente en comparación con junio (+0,25%) y se sitúa en un total de 151.088 desempleados.

Turismo y restauración, categoría estrella durante los meses de verano, con más de 2.800 vacantes en julio en la comunidad autónoma, aumenta un 39% en relación con junio, y se mantiene prácticamente igual en la comparativa interanual. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el ámbito nacional, actualmente hay en torno a dos millones de personas afiliadas al sector hostelero, lo que supone un 10% del total en España (dato medio no desestacionalizado). Si se compara la variación interanual no desestacionalizada de la afiliación total y en hostelería, se puede ver que, actualmente, ambas se mueven en valores similares –2,5% la total y un 2% la hostelería–. No obstante, en 2025, la ralentización de la afiliación en la hostelería ha llevado a este sector a crecer por debajo de la media total. Canarias, en cambio, destaca por crecer por encima de la media, y la afiliación en el sector turístico ha aumentado un 3,3%.

Compras, logística y almacén, lo más positivo

En comparación con julio del año pasado, la mayor parte de las categorías registran porcentajes negativos o mantienen sus cifras. Es el caso, por ejemplo, de educación y formación (-65%, con más de 100 vacantes) o inmobiliario y construcción (-34%, con más de 100 también).

La nota más positiva de este mes la ponen compras, logística y almacén —que supera las 600 vacantes, un 14% más que en julio del año pasado, y prácticamente duplica las de hace un mes—, y atención al cliente —con casi 500 puestos de trabajo, aumenta un 18% en la comparativa mensual y un 8% en la interanual—. En lo que respecta a candidatos, las categorías registran 3.047 y 8.599 candidaturas respectivamente.

Respecto a los profesionales más demandados en Canarias, la lista está encabezada por camarero/a de pisos, perfil que pertenece a la categoría de turismo y restauración. El ranking lo completan otros puestos ligados al sector como camarero/a cocinero/a y ayudante de cocina, y algunos vinculados con las otras dos categorías que han funcionado bien este mes (compras, logística y almacén y atención al cliente), como mozo/a de almacén y asistente de departamento de ventas.

Un 37% son de carácter indefinido

Entre las vacantes registradas en InfoJobs en julio, se publicaron un total de 2.872 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 37,9% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 2.696, representaron el 35,6% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 64,5% del total. El 18,9% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Temas

Turismo

Trabajo

Restauración