Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, ANtonio Garamendi (dcha.). Efe

Díaz aparta de nuevo a la CEOE y negociará solo con los sindicatos los permisos por duelo

La patronal denuncia «un nuevo ataque contra los empresarios con un claro objetivo político» y el ministerio les acusa de «jugar a ver si el Gobierno cae»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

Momentos de máximo voltaje en las relaciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los empresarios en esta recta final de año. La historia se ... repite: el Ministerio de Trabajo aparta ahora a la CEOE de la mesa del diálogo social y negociará ahora solo con los sindicatos la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y la puesta en marcha de otros dos nuevos para atender a familiares en cuidados paliativos o a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y lo hace apenas una semana después de que diera por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  2. 2 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  3. 3 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  4. 4 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  5. 5 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  6. 6 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  8. 8 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  9. 9 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  10. 10 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Díaz aparta de nuevo a la CEOE y negociará solo con los sindicatos los permisos por duelo

Díaz aparta de nuevo a la CEOE y negociará solo con los sindicatos los permisos por duelo