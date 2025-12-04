Díaz aparta de nuevo a la CEOE y negociará solo con los sindicatos los permisos por duelo

Momentos de máximo voltaje en las relaciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los empresarios en esta recta final de año. La historia se ... repite: el Ministerio de Trabajo aparta ahora a la CEOE de la mesa del diálogo social y negociará ahora solo con los sindicatos la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y la puesta en marcha de otros dos nuevos para atender a familiares en cuidados paliativos o a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y lo hace apenas una semana después de que diera por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los argumentos para hacerlo son los mismos, pero el tono es si cabe aún más crítico e incendiario. «Se han sentado a la mesa para decir no a todo, para intentar dilatar las decisiones y bloquear la respuesta del Gobierno», denunció este jueves, visiblemente contrariado, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras tres horas de reunión. El número dos de Díaz acusó a la patronal de «estar haciendo política en la mesa del diálogo social y estar jugando a ver si el Gobierno cae».

La CEOE no se quedó callada y, en realidad, se anticipó a las declaraciones del ministerio con un duro comunicado en el que dejaron «claro» que «no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación» y cargaron contra una medida que supone «un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político». Es más, denunciaron que estos nuevos permisos solo los plantea para el sector privado y no para el público.

«Lamentamos que no se haya seguido un cauce adecuado de negociación y que el Ministerio de Trabajo haya decidido poner fin a las consultas tripartitas para continuar la negociación en solitario con los sindicatos, como ya ha sucedido recientemente en la mesa en materia de prevención de riesgos laborales», señala el comunicado.

Rechazo total

La organización liderada por Antonio Garamendi, no obstante, sí reconoce que no puede asumir la propuesta de Díaz «en ninguno de sus extremos» ya que supone «un nuevo intento de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponden a la Administración» y, además, «contribuiría al repunte del absentismo», que ya está en máximos históricos y representa una de las mayores preocupaciones de los empresarios.

Cabe recordar que la vicepresidenta pretende ampliar de dos a diez días el permiso por fallecimiento para las parejas de la víctima o familiares de hasta segundo grado por consanguinidad, así como crear uno nuevo de 15 días hábiles para atender al cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta el segundo grado que precisen de cuidados paliativos y un día de libranza retribuido para aquellas personas que tengan que atender a un familiar o incluso amigo que vaya a recibir la eutanasia.