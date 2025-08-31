Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadora de la factoría de Horse en Valladolid. EFE

La cuesta de septiembre más cara impacta en las expectativas laborales de los españoles

Más del 40% de los trabajadores ha cambiado de empleo o planea hacerlo pronto en busca de un mejor salario o por la conciliación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:06

La mayoría de españoles terminan hoy sus vacaciones veraniegas, las más caras desde que tienen recuerdo. También la vivienda está en máximos históricos, con precios ... récord tanto de compra como de alquiler en todas las comunidades autónomas. Y la vuelta al cole de septiembre es uno de los motivos de preocupación de miles de familias a pocos días de que millones de niños retomen las clases en nuestro país. Los sueldos también están subiendo, al menos los pactados por convenio colectivo: crecieron de media un 3,4% hasta julio, según las cifras del Ministerio de Trabajo, lo que supone una ganancia de siete décimas respecto a la inflación de ese mes para 8,6 millones de trabajadores.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 Radiografía del crimen en Las Palmas de Gran Canaria: bajan las infracciones, pero suben los asesinatos y las peleas
  5. 5 Los niños robados aún duelen en Canarias: «Saber la verdad mantiene viva a mi madre»
  6. 6 La viñeta de Morgan de este sábado 30 de agosto
  7. 7

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  8. 8 Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»
  9. 9 Arucas recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas del franquismo
  10. 10 Protesta en Arrecife contra el genocidio en Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La cuesta de septiembre más cara impacta en las expectativas laborales de los españoles

La cuesta de septiembre más cara impacta en las expectativas laborales de los españoles