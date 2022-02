«Concentrar la jornada laboral en cuatro días no mejora la calidad de vida» Los sindicatos consideran que la medida del Gobierno belga no favorece la conciliación pero sí valoran que se haya abierto el debate y que sea «un primer paso» hacia la reducción de la jornada a 32 horas semanales

El acuerdo logrado en el Gobierno de coalición belga para introducir en la reforma laboral que aún ha de tramitarse una medida que permita a los empleados concentrar las horas de trabajo en semanas de cuatro días ha vuelto a reabrir el debate en torno a la posibilidad de reducir la jornada laboral aquí en España, un tema que hace ya un par de años puso encima de la mesa el partido liderado por Íñigo Errejón, Más País, y que reivindican también los sindicatos.

Los sindicatos, sin embargo, no consideran que esta medida vaya por el camino adecuado ni sirva para mejorar la conciliación laboral ni la calidad de vida de los trabajadores; al contrario, alertan sobre los efectos perniciosos que puede tener sobre la salud tanto física como mental de los empleados, por el hecho de dedicar 10 horas diarias a la actividad laboral. No obstante, sí valoran el hecho de que gracias a esta decisión se vuelva a hablar del tema, el ruido que puede generar, y el hecho de que suponga un primer paso hacia el objetivo final: trabajar menos horas.

Muy crítico con la medida que quiere impulsar Bélgica se muestra Carlos Gutiérrez, quien considera que «reducir la jornada laboral a 4 días de 10 horas no compensa, no mejora la calidad de vida y en ningún caso favorece la conciliación». Para Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CC OO,esta medida no tiene en cuenta los importantes impactos negativos que puede tener sobre la vida de los trabajadores. «Hay que tener cuidado con estas cosas y hacerlo lo mejor posible», precisa.

En esta línea, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT, resalta que «no es la medida que nosotros querríamos, por supuesto, pero desde luego sí nos viene bien a nuestros propósitos, porque el debate está ya sobre la mesa». Barrera sí celebra que una de las razones que da el primer ministro belga es que esta medida facilitará que los trabajadores belgas accedan a los nuevos puestos de la digitalización a través de la formación, precisamente uno de los argumentos que expone también UGT para esa reducción de jornada: la necesidad de más tiempo para preparar a los trabajadores hacia la digitalización, con formación y cualificación.

«Es un primer paso para abrir el debate. Es la hora de una mayor calidad en el trabajo de laspersonas trabajadoras y la mayor productividad que se alcanzará por la digitalización tiene que repartirse entre los trabajadores», defiende Barrera, quien precisamente la semana pasada mantuvo una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo con el objetivo de incorporar la iniciativa del sindicato de reducir la jornada laboral a 32 horas semanales a la agenda del Parlamento Europeo para el próximo trimestre. Y la valoración que encontró -precisa- es buena y, de hecho, han extraído algunos «compromisos» con el arco progresista que confía en que se materialicen en los próximos meses con nuevas iniciativas. «Hay margen de trabajo. Es una medida que está ya en el debate y se está abriendo paso», explicó a este periódico.

Desde UGT consideran que a nivel europeo estamos en un «momento clave» puesto que se están abordando en paralelo dos importantes transiciones: la transición digital y la transición hacía una economía descarbonizada, sostenible y más justa. Ambas transiciones -resaltan- van a impactar en el empleo de una forma muy importante y es por eso que considen que es el momento de abrir el debate de la reducción de jornada laboral, pues incorporarla a estos cambios, «puede suponer grandes beneficios para los trabajadores relacionados con la conciliación, la igualdad, el reparto del trabajo, la salud de trabajadores y trabajadoras, y muchos otros, y sobre todo, reforzará el Pilar Europeo de derechos Sociales».

La patronal, por el momento, descarta hacer cualquier tipo de valoración ya que no han hecho ningún debate interno puesto que no está en la mesa de negociación. Sinembargo, no han salido al paso a rechazar esta medida como sí hicieron cuando saltó a la palestra la reducción de jornada a cuatro días.