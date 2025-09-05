Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Nestlé Reuters

CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

Llevará el caso a la Audiencia Nacional por considerar que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» la intimidad de la plantilla

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:32

CC OO denunciará a Nestlé España ante la Audiencia Nacional por exceder sus facultades de control, pues considera que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» ... la intimidad de la plantilla, según ha avanzado este viernes el sindicato tras no llegar ambas partes a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  4. 4 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  5. 5 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  6. 6 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  7. 7 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  10. 10 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores