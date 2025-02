Canarias, una de las regiones donde más tendrán que pagar a Hacienda los perceptores del SMI

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 22:57 Comenta Compartir

La sorprendente decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero de hacer pagar el IRPF a todos los trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a causar una brecha autonómica entre las distintas regiones del país.

En el caso de Canarias, las retenciones del IRPF alcanzarán los 330,62 euros anuales, situándola entre las regiones más perjudicadas por esta medida.

Al mismo tiempo, los trabajadores canarios quedarán a expensas del papel que juegue el Gobierno regional para paliar el impacto de la política fiscal aplicada por el Ministerio de Hacienda.

El tramo autonómico se antoja fundamental a la hora de ver si compensa o no hacer la declaración de la renta para recuperar parte de lo retenido por los empleadores. Sobre esta posibilidad, el Gobierno de Canarias todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, citando que sería «prematuro» lanzar ningún mensaje sin haber realizado un análisis detallado.

Con esta medida, el aumento pactado originalmente para el SMI pasa de 700 euros brutos anuales a 400 netos

Solo a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad de Madrid les compensará presentar la declaración de la renta para recuperar parte de lo que Hacienda se lleve por la obligación de tributar el IRPF, al quedar por debajo del umbral de retención de los 300 euros anuales.

Los trabajadores de las dos regiones serán los únicos en recibir devoluciones de IRPF por parte de la Agencia Tributaria. En la Comunidad Valencia la devolución será de casi 20 euros y en la Comunidad de Madrid no llegará a los 13 euros.

A partir de este mismo febrero, las empresas empezarán a aplicar una retención de 21,4 euros en la nómina, por lo que en vez de ver su salario mínimo aumentado en 50 euros como estaba pactado originalmente, la subida quedará en 28,6 euros. A lo largo del año, el importe total retenido alcanzará los 300 euros en 14 pagas, pasando de tener un aumento de 700 euros brutos anuales por el SMI a uno neto por 400 euros.

Pese a que los perceptores del SMI no superan los 22.000 euros anuales, (estarán en los 16.576 euros en 2025) y por tanto, no están obligados a presentar la declaración de la renta, los trabajadores en esta banda salarial si que tendrán retención en su nómina tras la decisión del Ministerio de Hacienda de no elevar el mínimo exento para acompasarlo a la subida del SMI, tal y como venía haciendo en las anteriores subidas.

Pese al impacto negativo que a priori, esta medida tendrá sobre los trabajadores más precarios, desde Hacienda explican que el 80% de los perceptores del SMI seguirá sin pagar el IRPF. A modo de ejemplo, señalan que los contribuyentes que si tendrán que abonarlo serán los asalariados solteros y sin hijos que cobren el SMI, mientras que uno con pareja y que tenga un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF. Los que tengan pareja y hijos mayores de tres años tendrán una retención de 99 euros al año.

Emancipación

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que la decisión del Consejo de Ministros se trata de una «medida política» que afecta a los contribuyentes más vulnerables y que, entre otras consecuencias, podría frenar la emancipación de los más jóvenes por el problema de acceso a la vivienda.

Los técnicos de Hacienda plantean la posibilidad de eximir de tributación a todas los trabajadores y pensionistas que cobran hasta el nuevo importe del SMI de 16.576 euros anuales, con independencia de su situación personal y familiar, y a la vez minimizar la pérdida de recaudación en el IRPF mediante un ajuste de la reducción por obtención de rentas del trabajo para los importes que estén entre el nuevo SMI y el límite vigente de rentas netas del trabajo.

Para mantener la situación de 2024, la ampliación de la reducción de rendimientos del trabajo beneficiaría también a otros trabajadores y a los autónomos hasta el límite actual de la reducción.