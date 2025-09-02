Canarias reduce el paro en más de 22.000 personas desde el inicio de la legislatura El desempleo bajó en 873 en agosto y se sitúa en 150.215, la cifra más baja desde 2008

El paro registrado en Canarias continúa su tendencia a la baja y cerró agosto con 873 desempleados menos respecto a julio, lo que supone un descenso del 0,58% y deja la cifra total en 150.215 personas. Se trata del dato más bajo desde enero de 2008 y supone una reducción de más de 22.000 parados en comparación con el inicio de la legislatura, cuando la cifra alcanzaba los 172.483.

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, valoró de forma positiva los resultados y destacó que en el último año hay 12.830 personas más trabajando. «Desde el inicio de la legislatura el paro ha bajado en las islas en más de 22.000 personas», subrayó.

El perfil que más ha contribuido a esta caída es el de los mayores de 45 años, cuyo desempleo se sitúa en mínimos desde septiembre de 2010 tras descender en 7.381 personas en un año. León también resaltó la disminución de más de 6.000 parados de larga duración en los últimos doce meses, pese al ligero repunte de 14 personas en agosto.

En cuanto a los sectores, el paro se redujo en todos salvo en la Industria. La hostelería lideró las bajadas con 276 desempleados menos (-1,22%), seguida de la Agricultura (-111,-4,39%), el Comercio (-34,-0,14%) y la Construcción (-9,-0,07%).

Por islas, el desempleo descendió en todas respecto a agosto de 2024, con mayores reducciones porcentuales en El Hierro (-19,61%), La Gomera (-19,26%) y La Palma (-11,57%). También cayeron los registros en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

En cuanto a la contratación, en agosto se formalizaron 57.541 acuerdos laborales en el archipiélago.