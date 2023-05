Las alertas por calor pondrán en cuarentena varias profesiones en Canarias

Hace escasos once días, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, anunciaba la aprobación de medidas para afrontar las oleadas de calor en el ámbito laboral, entre las que destaca la prohibición de algunas tareas al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lance avisos de alertas naranjas o rojas por calor extremo.

Por su parte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas en la Salud, bajo el que se fija el umbral por temperaturas excesivas en 33 grados para la provincia de Las Palmas y en 34 para la de Santa Cruz de Tenerife.

Los trabajadores

Para la secretaria de sostenibilidad y salud laboral de Comisiones Obreras en Canarias (CC 00), Carmen Marrero, esta medida impulsada por la ministra de Trabajo no hace más que «poner en valor» lo que ya recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que «evalúa todos los riesgos» que puede tener un trabajador en su puesto habitual. Defiende que hay que tener en cuenta que «mucha gente considera que las olas de calor son un riesgo de la naturaleza y no laboral, pero está claro que si trabajas al aire libre, estas condiciones meteorológicas adversas te van a afectar».

Marrero afirmó que mientras hay algunos sectores como el de la construcción o el agrícola que ya tenían adaptaciones horarias que aseguraban que el trabajador no tuviera que realizar «grandes esfuerzos que agudizaran estas condiciones» en las horas centrales del día, esto «lleva el foco» a sectores en los que hasta ahora no se habían implementado ningún tipo de medidas como son: «La jardinería, recogida de residuos urbanos o mantenimiento de carreteras».

Además, opinó que en Canarias, este ley no solo debe afectar a las olas de calor, sino también a los periodos de calima, que «cada vez son más recurrentes y más duraderos» y que afectan a empleados que «tienen patologías previas, que están tomado algún medicamento en particular, por edad o con condiciones físicas como puede ser un embarazo. No es solo la temperatura, también la humedad, el viento y el grado de radiación solar de cada momento».

Para la representante de CC OO, «no es lo mismo un puesto de trabajo en el que hayan zonas con sombra, se disponga de agua potable fresca e incluso duchas en las que en periodos de descanso puedan refrescarse o estar en un descampado donde no se tenga acceso a nada de esto». Por lo tanto, expresó que hay que cumplir la ley, «adaptar el plan de prevención a las condiciones específicas de cada puesto de trabajo y a las condiciones físicas de cada trabajador o trabajadora» y no ceñirse solo a que pueda alcanzar la temperatura de 33 o 34 grados, porque «cada caso es distinto».

En cuanto a la hostelería, ese sector que menos parece descansar cuanto más altas son las temperaturas, Marrero indicó que «son muchos los que regulan la situación de sus empleados y que la hostelería no es el peor sector de todos, debido a la presencia de sombra y el acceso a agua potable fresca». Al mismo tiempo ve positivo que hayan descansos «más frecuentes», incluso siendo más cortos y que se adapte la vestimenta con camisetas más sueltas, posibilidad de llevar pantalones cortos o gorras e insiste en que ya deberían haber medidas preventivas, con negociaciones a través de los convenios colectivos para recoger estas cuestiones previas a una ola de calor, «al ser algo recurrente que ya debería estar evaluado».

El empresariado

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, indicó que «es difícil valorar un riesgo laboral cuando no sabes como corregir o minimizar ese riesgo», denunciando que es otra de las medidas que se están aprobando de forma «muy arbitraria». También defiende que «es muy reprochable» como se está interviniendo en las relaciones laborales, actuando la administración de forma «unilateral». En el último año han sacado 17 normas que afectan a las relaciones laborales con un «intervencionismo brutal» que no beneficia en absoluto las actividades económicas.

Apelando al sentido común, García explicó que «evidentemente cuando no se puede desarrollar un trabajo pues no se desarrollará», pero que «legislando de una forma tan arbitraria y tan difícil de aplicar no favorece a nadie. Es preferible que se haga como siempre, que sean trabajadores y empresarios los que decidan que no es asumible seguir trabajando en esas condiciones».