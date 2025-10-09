Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Agricultura aborda el uso de robótica y la IA para el control de plagas
Interinos durante la manifestación esta semana en Madrid. EFE

El abogado general de la UE regaña a España por no tener ni medidas ni sanciones efectivas contra el abuso de los interinos

No obliga al Gobierno a convertir en fijos a estos trabajadores temporales y lo deja en manos del Supremo

José A. González

José A. González

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:14

Comenta

«En el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso». Con esta frase, el abogado general de la ... Unión Europea reprende a España en el abuso de trabajadores interinos en la Administración. Al mismo tiempo, el letrado lituano Rimvydas Norkus se alinea con las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan la conversión de estos empleados temporales en fijos y acepta el principio constitucional español de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, advierte que no basta con invocarla, sino que el Ejecutivo debe tomar medidas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  6. 6 El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  8. 8 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre
  10. 10 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El abogado general de la UE regaña a España por no tener ni medidas ni sanciones efectivas contra el abuso de los interinos

El abogado general de la UE regaña a España por no tener ni medidas ni sanciones efectivas contra el abuso de los interinos