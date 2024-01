«Trabajamos a marchas forzadas para agilizar la penetración de las renovables»

A pesar de las excepcionales condiciones de Canarias para la generación de energías limpias, este sigue siendo un proceso lejano y complejo. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, reconoce que la penetración de las renovables es muy baja, un escenario que se pretende paliar trabajando «a marchas forzadas» para agilizar su implantación como fórmula que contribuya, no solo a la descarbonización, sino a superar la emergencia energética que sufre el archipiélago.

El pasado mes de octubre, y después del apagón registrado en La Gomera en verano, el Ejecutivo autonómico decretó la emergencia energética debido fundamentalmente a la «situación crítica» en la que se encuentran las plantas de generación de energía, pero también, indica Zapata, «por el atraso en la penetración de renovables». Detalla que la media de energías limpias en España se sitúa en torno al 50%, mientras que en Canarias este porcentaje se sitúa en el 20%. En algunas islas, como La Palma, el registro apenas alcanza el 8%.

Explica el consejero que estas dos circunstancias -la antigüedad y la no inversión en las plantas de generación, así como la poca penetración de las renovables-, a las que se suman los informes de Red Eléctrica que revelan un déficit de energía en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, colocan al archipiélago en una situación «crítica».

Concurso de emergencia «En dos semanas enviaremos una propuesta al Ministerio»

Insiste en que se trabaja «a marchas forzadas para agilizar la penetración de las renovables» en un escenario que califica de «complejo». Prácticamente desde el inicio de esta legislatura, dice, cada semana el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a parques de generación de renovables. La apuesta por las energías limpias «es clara y los retos son importantes, sobre todo por la poca penetración y el abandono de las centrales», reitera.

Con la declaración de emergencia, el Ejecutivo regional «puso en conocimiento de la sociedad como estamos». A partir de ese momento, y en apenas 60 días, detalla el consejero, se convocó un concurso al que se presentaron 15 empresas con 33 propuestas centradas en esas islas donde Red Eléctrica señala que hay déficit de generación. En este momento, la Consejería está «ultimando con las empresas las propuestas viables presentadas». La previsión de Zapata es disponer de esta propuesta económica en un par de semanas y enviarla al Ministerio de Transición Ecológica para que la autorice, «porque es el Estado el que financia esas soluciones de emergencia» y poder iniciar su adjudicación.

Cero energético «Canarias continúa en riesgo real de que se produzca algún apagón más»

Al mismo tiempo, y después de 10 años, se ha publicado el borrador del concurso de la renovación de las centrales energéticas en Canarias por parte del Estado. «Es un paso importantísimo», dice el consejero, y confía en que se convoque en el primer trimestre de este año. En cualquier caso, puntualiza que la energía derivada de estos dos concursos, tanto del convocado por Madrid como del convocado por vía de emergencia en Canarias, no estaría «disponible» hasta el próximo año «como pronto». Esto significa, «que seguimos en riesgo real de sufrir un apagón más».

Destaca que, a pesar del cero energético sufrido en La Gomera, el concurso no puede actuar en esta isla porque solo se puede intervenir cuando los informes de Red Eléctrica recojan que existe déficit. Por eso entiende que en los próximos años, si no se adelanta en el concurso, el resto de islas aparecerá en esos informes porque «la situación es dramática en las plantas de generación». En el caso de La Gomera, juega a su favor la interconexión con Tenerife, que empezará a funcionar a principios de 2025. De esta manera, se podría introducir más energía renovable en esta isla, ya que uno de los problemas que tiene es que los parques eólicos «están funcionado al 15% porque no tienen donde conectar esa energía».

Déficit de energía «Los retos son grandes por la poca penetración de renovables y el abandono de las centrales»

Esta interconexión, finalizar las pruebas de geotermia -Canarias dispone de 112 millones para ello-, avanzar en el Salto de Chira, culminar las infraestructuras de almacenamiento de energía en Tenerife y La Palma -e incluso que en esta última isla entrara en funcionamiento la subestación de Fuencaliente - o implantar la eólica marina son los retos a los que pretende dar respuesta Hernández Zapata este mandato. «Sería un salto cualitativo enorme», asegura.