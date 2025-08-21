Los trabajadores del Puerto exigen un «cambio de rumbo» a Calzada tras la marcha de jefe comercial La marcha Guillermo Quintana, tras solo nueve meses en el cargo, destapa una conflictividad laboral en el seno del organismo que se repite y que apunta al área de Recursos Humanos

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La dimisión del jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Guillermo Quintana, solo nueve meses después de acceder al cargo ha destapado una situación «de crispación» que se repite y que apunta en todos los casos al departamento de Recursos Humanos, que lidera Carmen Gloria Rodríguez. Solo hace unos meses fue el responsable de Prevención el que decidía dejar su trabajo debido al entorno laboral negativo en el que desempeñaba su trabajo y relacionado con Recursos Humanos.

Esta situación es la que ha llevado a CC OO, como sindicato mayoritario del comité de empresa, a dirigir una carta a todos los trabajadores, en la que da cuenta de la grave situación que se está dando y se comunica que se va a solicitar a la presidenta del Puerto, Beatriz Calzada, que haga «un cambio de rumbo» en el Puerto y no delegue en materia de personal, al fin de dar garantías a los trabajadores. La visión de CC OO es compartida por numerosos trabajadores del Puerto, que ven la marcha de Quintana «como la gota que colma el vaso».

Desde CC OO se entiende que desde que Calzada llegó al puesto hace dos años ha delegado en el director, Fran Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, a la que ha dotado «de un gran poder» para hacer y deshacer a su antojo. «La presidenta está más preocupada en su proyección política que en la gestión del Puerto. Recursos Humanos concentra gran parte del poder y así vemos cómo se acumulan bajas voluntarias, procesos de selección que se eternizan e incluso son declarados desiertos o con plazas sin cubrir y bajas motivadas por estrés laboral. El entorno actual es de crispación y sin garantías para los trabajadores», se destaca desde el comité de empresa. El propio jefe comercial, Guillermo Quintana, estuvo peleando con Recursos Humanos durante los nueve meses que ha estado en el cargo para que se le facilitara su contrato de trabajo.

La jefa de Recursos Humanos ha sido objeto de varias denuncias de acoso laboral y una de ellas se cerró con fallo judicial favorable. «Está habiendo un incremento importante de demandas laborales como única vía posible para solucionar la falta de diálogo» se apunta desde el comité de empresa.

Desde la representación de los trabajadores se rechaza el argumento que ha dado Calzada para justificar la salida del jefe comercial, al señalar que es necesario que Puertos del Estado acepte subir a La Luz al grupo 1 de los puertos españoles, ya que supondría más medios personales y económicos al servicio de los trabajadores. «Podría ser positivo atraer más recursos y dar más autonomía a la Autoridad Portuaria pero de poco servirá si no va acompañado de un cambio profundo, como es descentralizar los recursos humanos y establecer procesos de contratación claros. De lo contrario, solo tendremos más dinero y más medios pero gestionados de la misma penosa manera», se apunta.

Desde la representación de los trabajadores se señala que no hace falta un título de 'puerto de primera' sino una gestión de primera: «responsable, cercana y respetuosa con la plantilla», según se recoge en la carta remitido a los trabajadores.

Entre otros conflictos, el comité está peleando para que desde Recursos Humanos se abone la retribución variable del personal fuera de convenio, que no se ha ingresado desde junio pese a las peticiones que se han hecho a la jefa de Recursos Humanos.