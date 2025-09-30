Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas La Diócesis de Canarias asegura que no tenía conocimiento de la situación y releva al director del Centro

La Inspección de Trabajo detectó irregularidades en el Centro de Pastoral de la provincia de Las Palmas, dependiente de la Diócesis de Canarias, en concreto en su servicio de cocina y comedor.

La propia Diócesis de Canarias ha informado de ello en un comunicado en el que señala que se trata de «algunas personas trabajadoras sin autorización de residencia ni contrato de trabajo en el servicio de cocina y comedor del Centro de Pastoral».

El Obispado subraya que «no tenía conocimiento de esta situación hasta recibir la notificación de la Inspección de Trabajo».

Agrega que, como medida cautelar, «se ha decretado el cese en sus funciones del responsable del Centro de Pastoral».

Asimismo, se agrega que el Obispado «ejecutará con la máxima celeridad las indicaciones de la Inspección de Trabajo para regularizar la situación y garantizar el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras».

El Obispado expresa asimismo sus «disculpas» a las personas afectadas y a la sociedad canaria y subraya que «ha tomado las medidas necesarias para que estas situaciones no se vuelvan a repetir».