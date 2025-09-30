Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas

La Diócesis de Canarias asegura que no tenía conocimiento de la situación y releva al director del Centro

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:49

La Inspección de Trabajo detectó irregularidades en el Centro de Pastoral de la provincia de Las Palmas, dependiente de la Diócesis de Canarias, en concreto en su servicio de cocina y comedor.

La propia Diócesis de Canarias ha informado de ello en un comunicado en el que señala que se trata de «algunas personas trabajadoras sin autorización de residencia ni contrato de trabajo en el servicio de cocina y comedor del Centro de Pastoral».

El Obispado subraya que «no tenía conocimiento de esta situación hasta recibir la notificación de la Inspección de Trabajo».

Agrega que, como medida cautelar, «se ha decretado el cese en sus funciones del responsable del Centro de Pastoral».

Asimismo, se agrega que el Obispado «ejecutará con la máxima celeridad las indicaciones de la Inspección de Trabajo para regularizar la situación y garantizar el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras».

El Obispado expresa asimismo sus «disculpas» a las personas afectadas y a la sociedad canaria y subraya que «ha tomado las medidas necesarias para que estas situaciones no se vuelvan a repetir».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  3. 3 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5 Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un conflicto al rojo vivo
  6. 6 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  7. 7 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  8. 8 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  9. 9 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  10. 10 El juicio por el crimen del bar Estrella se celebrará durante la semana del 2 de febrero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas

Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas