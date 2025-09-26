Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Íñiguez: «Me sorprende que vean que la ciudad es insegura y les resulte tan difícil ver que en Palestina hay un genocidio»
El presidente de BBVA, Carlos Torres. Ignacio Pérez

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

Carlos Torres advierte a los accionistas de la entidad catalana que no esperen a una segunda oferta en metálico mejor si la primera no logra una aceptación del 50%

Lucas Irigoyen

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:01

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado este viernes a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la esperanza ... en una segunda opa en metálico con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

