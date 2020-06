Todas las ayudas para comprar coche, de la A a la Z

El Gobierno ha anunciado esta semana un plan de achatarramiento para adquirir vehículos nuevos con todas las tecnologías, dependiente del ministerio de Industria, y otro específico, el Moves II, para modelos de etiqueta Cero, instalación de puntos de recarga e iniciativas de movilidad sostenible. Este último ha sido redactado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que distribuirá los fondos a las comunidades autónomas en función de su población. Serán éstas las encargadas de articularlo.

Ambos programas están encuadrados dentro del Plan de impulso a la cadena de valor del sector de la automoción, dotado con 3.750 millones de euros. Desgranamos a continuación todas las claves, con especial enfoque en las ayudas para cambiar de coche.

A: Achatarramiento. El programa de renovación del parque obligará a entregar un vehículo de al menos diez años de antigüedad en el caso de turismos (M1) o 7 en el caso de vehículos comerciales ligeros (N1). En el caso del programa Moves para vehículos 0 no será necesario, pero entonces la ayuda recibida será menor: de 5.500 baja a 4.000 euros

B: Beneficiarios. Los turismos elegibles en el programa de renovación del parque deberán tener etiqueta energética A o B y emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o emplear energías alternativas

C: Coches. Los compradores de turismos podrán beneficiarse de un incentivo de hasta 4.000 euros si son personas físicas, 3.200 las pymes y 2.800 las grandes empresas mediante el plan de renovación del parque. En el Moves, estas cuantías se incrementan hasta los 5.500 euros. A esto hay que sumar el descuento obligatorio de los fabricantes.

D: Diésel. También se podrán beneficiar de las ayudas los compradores de vehículos de gasóil, siempre que tengan la calificación energética A o B, que otorga el IDAE. En el primer caso, recibirán 800 euros; en el segundo, 400. Los fabricantes añadirán un descuento de igual cuantía.

E: Energías. El programa del Ministerio de Industria da incentivos con neutralidad tecnológica, esto es, para coches diésel, gasolina, híbridos, enchufables, eléctricos o de hidrógeno. El Moves, solo para vehículos con etiqueta Cero: eléctricos, enchufables o de hidrógeno

F: Fechas. El plan de achatarramiento se aplica desde el martes, aunque falta su aprobación en el Consejo de Ministros. El Moves II entra en vigor este jueves, y aunque la articulación de las ayudas por las comunidades autónomas puede demorarse varias semanas, es posible solicitarlo de inmediato.

G: Gasolina. Los coches con esta tecnología se beneficiarán si disponen de calificación energética A o B. En el primer caso los compradores recibirán 800 euros, en el segundo, 400. De nuevo, hay que sumar un descuento equivalente y obligatorio del fabricante.

H: Híbridos. Híbridos convencionales y microhíbridos se beneficiarán de un incentivo gubernamental de 1.000 euros si disponen de calificación energética A; o 600 si es B, más el descuento igual del fabricante. Los híbridos enchufables recibirán ayudas equivalentes a los eléctricos, siempre que su batería garantice circular más de 40 kilómetros en modo eléctrico

I: ITV en vigor. El vehículo que se entregue para achatarrar debe tener la ITV vigente a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma para garantizar que se trata de un vehículo que efectivamente se encontrara en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario o de un familiar de primer grado, durante al menos un año para evitar posibles distorsiones en el mercado de segunda mano.

J: Jurídicas. A diferencia de las personas físicas, que únicamente podrán adquirir un vehículo, las personas jurídicas podrán acceder hasta a 30. En todos los casos los incentivos a los que pueden acceder son ligeramente inferiores. En el plan de renovación, los incentivos a empresas son de 350 ó 650 euros para los coches térmicos (en función de que su calificación energética sea A o B), 800 ó 500 los híbridos y 3.200 los eléctricos para las Pymes; y 550 ó 300; 700 ó 450 ó 2800 para las grandes empresas.

K: kilómetro 0. Se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de 2020, para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.

L: Líneas. El programa Moves cuenta con otras tres líneas de actuación además de la que incentiva la adquisición de vehículos de cero y muy bajas emisiones. La segunda de ellas, a la que se podrán destinar hasta el 50% de los fondos en función de la autonomía, será para la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, subvencionando actuaciones como la preinstalación en comunidades de vecinos o la instalación de puntos de carga individuales o colectivos. Una tercera línea, que deberá llevarse como mínimo un 10% de los fondos asignados a cada autonomía, se destinará a financiar sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas. La cuarta está especialmente diseñada para favorecer que empresas y administraciones puedan ofrecer soluciones de movilidad en el contexto de la pandemia de Covid-19.

M: Millones. La cuantía del plan de rejuvenecimiento del parque asciende a 250 millones de euros (230 para Turismos y vehículos comerciales ligeros, y 20 para industriales pesados y autobuses); y ; el Plan Moves está dotado con 100 millones

N1: Comerciales ligeros. En el caso de las furgonetas el límite de emisiones de la nueva adquisición se eleva hasta los 155 gCO2/Km. Si tienen menos de 2.500 kg de MMTA las ayudas para particulares que achatarren un vehículo antiguo son de 1.000, 1.200 o 4.000 euros. Si su masa máxima supera ese límite, la ayuda crece hasta 2.100, 2.700 o 4.000 euros, en función de su etiqueta de la DGT (C, ECO o Cero)

Ñ: aÑos. Del total de 3.750 millones de euros que conforma el presupuesto del Plan de impulso a la cadena de valor de la automoción, que engloba al Moves y al plan de rejuvenecimiento del parque, 1.535 millones de euros se movilizarán este 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes

O: Oportunidad. Además de los planes para rejuvenecer la flota de vehículos, el paquete de estímulo al sector engloba 415 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación, 2.690 millones de euros para inversiones en cadena de valor de la industria entre 2020 y 2022, y 95 millones de euros en cualificación y formación profesional. El Ejecutivo quiere que siente las bases para atraer la producción de nuevos modelos eléctricos y electrificados a las plantas españolas.

P: parque público. Con los diferentes planes de ayuda se espera que la edad del parque español se rejuvenezca. En la actualidad es de 12,7 años, siendo el segundo más envejecido de Europa, tras el griego

Q: Quién. Podrán acceder a las ayudas personas físicas, jurídicas o administraciones públicas. El precio máximo del vehículo a adquirir no podrá superar los 35.000 euros, o 45.000 en algunos supuestos

R: Reactivación. El gran objetivo de fondo del programa del Gobierno es reactivar el sector del automóvil, uno de los afectados por el coronavirus, para que sirva de tractor del resto de sectores económicos. Se calcula que por cada euro invertido en el automóvil, el estado recupera entre 1,5 o 1,8, gracias a la mayor recaudación fiscal y la generación de actividad económica.

S: Social. Los compradores que acrediten movilidad reducida o pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros optarán a un incentivo adicional de 500 euros en el plan de renovación del parque. El mismo se aplicará también si el vehículo que se entrega a cambio tiene más de 20 años de antigüedad

T: turismos. En el caso de los turismos, la mayor ayuda la ofrece el Moves: hasta 6.500 euros si se adquiere un eléctrico, de los cuales 5.500 corresponden al Gobierno y 1000 al descuento del fabricante

U: Único. En el caso de los vehículos de Cero y muy bajas emisiones, los únicos que pueden optar a ambos planes, el comprador deberá elegir entre el plan de renovación o el plan Moves. Ambas ayudas no son complementarias: no se pueden sumar. Mientras no se agote su dotación, le interesará más el segundo.

V: Vehículos. El plan de renovación del parque solo beneficiará a compradores de turismos, furgonetas o industriales. El Plan Moves, por el contrario, extiende los incentivos a las motos (L3e, L4e, L5e) y cuadriciclos (L6e, L7e), si bien eléctricos. Éste último también se puede solicitar en caso de adquirir un vehículo pesado impulsado por gas natural.

W: softWare. El Ejecutivo prevé que este plan contribuirá a atraer la inversión necesaria para que el desarrollo del ecosistema de movilidad pueda alcanzar en España en 2040 los 310.000 millones de euros de cifra de negocio, manteniendo la relevancia del sector industrial de fabricación de vehículos y de componentes en el entorno internacional, a la vez que se apoya el desarrollo de las nuevas líneas de negocio que deben acompañar dicho ecosistema. El nuevo ecosistema precisará de la inversión de 54.000 millones de euros en los próximos 20 años, en la que deben participar además de los fabricantes de vehículos, el sector de componentes, la distribución, el desarrollo de software, infraestructuras TIC y la infraestructura eléctrica.

X: eXportación. El 82% de los vehículos y el 50% de los bienes de equipo eléctrico fabricados en España se exportan a más de 100 países. De ahí que sea clave ayudar a la cadena de valor a adaptarse con rapidez a una demanda variada y cambiante.

Y: apoYo. Se ha aprobado además una línea ICO vehículos de uso profesional, con avales para la financiación de vehículos comerciales e industriales, que totalizan 500 millones de euros.

Z: Zanjar. La aprobación de las ayudas zanja una larga reclamación del sector, y una espera de 15 meses desde que fueran prometidas por el Ejecutivo, en marzo de 2019