Tenerife importa papas pero cobra subvenciones por las locales

Se trata de una entidad cooperativa que forma parte de un grupo de cuatro empresas de producción y comercialización agraria que tienen al frente a la misma gerente: Ángela Delgado, quien a su vez es presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), organización que ha defendido la importación de papas de Israel arguyendo que la producción de las islas no pueden cubrir la demanda en determinados meses del año.

Según Parrilla, el concepto por el que se otorga esa subvención a Garañaña es para cubrir “gastos corrientes” y para ayudar al abastecimiento local de “la papa temprana” (que se recoge entre abril y junio) ante la merma que puede sufrir por las condiciones climáticas. Esto “en condiciones normales”, es decir, si estuviese abierto el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que “consume una buena parte de esa papa”. Además, el consejero asegura que tiene intención de “fomentar” ese plan, al que considera “fundamental” ya que cuenta con una dotación total de 370.000 euros para luchar contra la polilla guatemalteca, la rotación de cultivos o la investigación para poder plantar semillas de variedades propias la tierra.

La segunda cooperativa que más papa produce en Tenerife, Valle de La Orotava, que alcanza aproximadamente los 2,5 millones de kilos al año, no percibe ni un solo euro de subvención de la Corporación Insular. “Estuvimos haciendo gestiones con el anterior consejero (José Joaquín Bethencourt, de Coalición Canaria), que nos pidió documentación, nos la prometía, pero nunca nos ha llegado nada”, afirma Octavio Dóniz, gerente de la cooperativa de La Orotava, quien no ve lógico que se compense con esa cantidad a Garañaña si no se hace con las demás productoras.

Además, asegura que sus agricultores, que cifra en 67 exclusivamente dedicados a las papas, cobran el kilo “20 céntimos por encima” de lo que perciben los de Garañaña, a pesar de estar subvencionados, y el pago a esos se produce a los 90 o 180 días, mientras que la media en Valle de La Orotava es de “30 o 90 días”. De hecho, Dóniz afirma que en 2020 varios agricultores de Garañaña han pasado a su cooperativa.

Unas instalaciones alquiladas a una empresa pública en liquidación

Garañaña también cuenta con una instalación arrendada a la empresa pública del Cabildo de Tenerife Agroteide para almacenar y empaquetar sus productos. La cooperativa ganó por concurso público el alquiler de la infraestructura que pertenecía a la extinta Cooperativa Agrícola y Ganadera de Benijos y paga un canon anual que ronda los 130.000 euros, según Parrilla.

En estos momentos, esa empresa pública se encuentra en estado de liquidación. “Son estructuras empresariales que no obedecen en este momento a ningún interés público. El gasto del año pasado fue de 15.000 euros porque tenía que pagar impuestos. No le vemos ninguna utilidad”, añade el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, que revela que actualmente ni siquiera existe el consejo de administración.

En ese órgano, del que Parrilla no tiene constancia que continuara existiendo a su llegada al cargo, estaba al frente Carlos Alonso y entre los miembros del sector privado formaban parte, desde 2015, Pedro Molina, el ya fallecido representante de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), o Juan Fuentes, de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan), es decir, personas, en su mayoría, afines a Coalición Canaria. La última en ser designada en noviembre de 2016 fue Ángela Delgado, presidenta de Asaga desde 2018.

Parrilla insiste en que Garañaña paga el arrendamiento de la instalación “religiosamente” y este contrato finalizará cuando se efectúe completamente la liquidación. “Todos esos bienes quedarán en posesión directa del Cabildo”.