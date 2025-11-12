El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Importante victoria para la banca en dos sentencias del Tribunal Supremo en torno a los casos de hipotecas ligadas al IRPH, que suman años de ... conflicto judicial por la posible falta de transparencia aplicada por las entidades financieras a la hora de comercializar estos préstamos. El Alto Tribunal ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de 2017 y, a su vez, desestimar otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estas hipotecas.

El Tribunal rechaza así la anulación automática de todas las cláusulas IRPH aunque, en línea con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024, determina que los jueces españoles tendrán que pronunciarse, caso por caso, sobre la transparencia con la que se colocaron estas hipotecas. «La sala parte de que no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula, pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo», apuntan las sentencias publicadas este miércoles, a las que ha tenido acceso este diario.

Los documentos, muy esperados por los afectados, establecen una doctrina que que, previsiblemente, cerrará la puerta a muchas reclamaciones. Desde Arriaga Asociados calculan que el perjuicio económico total derivado del IRPH ascendería a unos 44.000 millones de euros. De media, un consumidor con hipoteca referenciada a este índice ha podido pagar 200 euros más al mes que con el euríbor, lo que podría suponer una devolución media de entre 10.000 y 40.000 euros por familia, según el despacho de abogados.

Según el Supremo, los jueces tendrán que prestar especial atención a la hora de valorar si el contrato hipotecario de cada caso menciona de forma clara la Circular 5/1994 (en la que se explica el funcionamiento y la evolución dle índice) y la publicación del IRPH en el BOE. Si es así, se considerará que la cláusula es transparente. Si se omitían esas referencias, el cliente aún tendrá que demostrar que era una cláusula abusiva cuando se firmó.

Más caro que el euríbor

Cabe recordar que el IRPH fue, durante años, la principal alternativa al popular euríbor. Sin embargo, su fórmula de cálculo lo convertía en un índice estructuralmente más caro. Este hecho se había convertido en uno de los principales argumentos de los afectados. Pero el Supremo también lo invalida ahora al asegurar que la comparación del IRPH no puede hacerse con el euríbor, sino con los tipos medios del mercado en la fecha de la firma de la hipoteca.

Es decir, el argumento más usado por los afectados respecto a que el IRPH fue mucho más caro que el euríbor, queda invalidado. La comparación debe ser con los tipos medios de referencia en la fecha de contratación.

«No es correcto hacer una comparación entre el tipo resultante de aplicar al índice IRPH el diferencial pactado, y el resultante de sumar al Euríbor ese mismo diferencial. Y en todo caso, esta comparativa entre IRPH y Euríbor, debe hacerse con suma cautela, porque se carece de datos para conocer cual hubiera sido el diferencial que se le habría aplicado al préstamo si se hubiera referenciado al euríbor», establece el documento.

El Alto Tribual que «si bien hasta noviembre de 2008, el valor del IRPH y del euríbor había sido bastante similar (menos de un punto de diferencia), los diferenciales aplicados eran distintos y condicionaban el resultado final, esto es, el tipo de interés aplicable. Esos diferenciales eran menores en los préstamos referenciados al IRPH que en los referenciados al euríbor».

Añade que si bien hasta noviembre de 2008, el valor del IRPH y del Euríbor había sido bastante similar (menos de un punto de diferencia), «los diferenciales aplicados eran distintos y condicionaban el resultado final, esto es, el tipo de interés aplicable. Esos diferenciales eran menores en los préstamos referenciados al IRPH que en los referenciados al Euríbor».

Transparencia

En todo caso, la controversia judicial no reside en su legalidad, sino en la falta de transparencia con la que se comercializaron estas hipotecas. Las diferentes interpretaciones en los juzgados lograron elevar la causa al TJUE, que en diciembre de 2024 ya abrió la puerta para que los afectados por las hipotecas ligadas al IRPH puedan reclamar y, sobre todo, acceder a devoluciones si se demuestra que el banco actuó de mala fe por falta de transparencia en el momento del contrato.

En este punto, el Supremo establece una serie de pautas para que los jueces puedan determinar esa falta de claridad con el cliente, recordando -tal y como ya indicó el TJUE- que ese control de transparencia debe garantizar que un «consumidor medio» comprenda cómo se calcula el IRPH más el diferencial, así como las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de la cláusula de intereses remuneratorios sobre sus obligaciones financieras.

En España, la mayoría de hipotecas a tipo variable tienen un interés que se calcula con el euríbor, que representa el interés medio al que las entidades europeas se prestan entre sí. La diferencia es que el IRPH se calcula con el interés medio (mes a mes) de las hipotecas que conceden los bancos, por lo que resulta fácil que siempre esté por encima del euríbor. Por ejemplo, su valor en octubre de 2024 fue del 3,42%, mientras que el del euríbor se situó en el 2,69%.