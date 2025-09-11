¿Qué supone la decisión del BCE de mantener los tipos?

El Banco Central Europeo (BCE) se siente cómodo con los tipos de interés en el 2% y bajo esa premisa, la entidad que dirige Christine ... Lagarde optó este jueves por dejar el precio del dinero intacto en ese nivel, constatando que han llegado a su fin los tiempos en que las reuniones se contaban por bajadas. «La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios», justificó el organismo en un comunicado.

En su reunión de julio, la institución ya decidió pausar el ciclo de bajadas de los tipos a la espera de tener más información sobre el impacto de la guerra comercial en la inflación y si Bruselas adoptaría medidas contra Washington. Pero una vez despejada esta incógnita tras el acuerdo comercial, el temor de la institución a un repunte inflacionista quedó aparcado. «De momento, el BCE puede sentirse orgulloso de haber logrado un aterrizaje suave de la economía europea, algo extremadamente infrecuente y que debería valorarse más ampliamente», señala Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional en J. Safra Sarasin Sustainable AM.

El camino del BCE hasta esta reunión sido menos convulso que el de la Reserva Federal de EE UU, con tipos más altos, desafíos económicos y la injerencia del presidente Donald Trump sobre decisiones en política monetaria. Los mercados descontaban esta decisión después de que el panorama económico se despejase tras el acuerdo comercial entre EE UU y la Unión Europea. Pero el reto está ahora en comprobar si el crédito barato impulsa la inversión y el consumo en la zona euro sin recalentar los precios. Todo, en contexto marcado por una crisis política abierta en Francia y la escalada de tensión con Rusia. Y con este telón de fondo, el BCE prefiere mantener la prudencia y no anticiparse a los acontecimientos.

«En general, creemos que el ciclo de recortes ha terminado y que, en todo caso, lo más probable es que el próximo paso sea una subida en lugar de un recorte, aunque probablemente esto no ocurra hasta que la flexibilización fiscal europea empiece a notarse», defiende Luke Bartholomew, economista jefe adjunto de Aberdeen Investments. A su juicio, lo que podría desbaratar esta perspectiva es una venta masiva significativa de deuda pública francesa como consecuencia de la incertidumbre política y fiscal. «Esto supondría un endurecimiento significativo de las condiciones financieras en la zona euro y probablemente fomentaría más recortes de tipos», subraya este experto. Aunque de acuerdo al nuevo cuadro macro presentado, la incertidumbre en Francia no hara descarrilar el buen camino de la economía del bloque según estas previsiones.

¿Qué supone esta decisión para el ciudadano de a pie? Mantener los tipos de interés en el 2% seguirá beneficiando a quienes ya tienen contratada una hipoteca a un tipo de interés variable y referenciada al euríbor pese a que en las últimas semanas el indicador hipotecario está repuntando. Asimismo, Fráncfort seguirá muy de cerca la evolución de los sueldos -que aumentaron en la zona euro un 3,95% interanual en el segundo trimestre, por encima del 2,46% de los tres primeros meses del año- para que repunte no se traduzca en precios más elevados que hagan desandar el camino hacia la desinflación.